Coronel Bicaco realiza vacinação contra a covid-19 para profissionais da educação

A Secretaria Municipal de Saúde informa que estão sendo vacinados nesta sexta-feira os professores do ensino básico, creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA. A aplicação da dose segue até o meio-dia desta sexta-feira.

Para receber a dose é obrigatório apresentar documento com foto, CPF e carteira de vacinação. A secretaria lembra que os demais profissionais da área devem ficar atentos ao cronograma de vacinação dos próximos dias.

