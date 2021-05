Grupo técnico estadual orienta que regiões do RS em alerta "aperfeiçoem" planos de combate à covid

No final da tarde de ontem, quinta-feira (27), o gabinete de crise do governo do Estado se reuniu com prefeitos e representantes de regiões Covid para debater os planos de ação de controle da pandemia implementados pelas localidades. As medidas fazem parte do novo sistema de monitoramento do Executivo gaúcho, o 3As. O encontro ocorreu por videoconferência.

Após a análise, as equipes do governo recomendaram a revisão dos planos enviados. O grupo considerou que as medidas propostas "ainda podem ser aperfeiçoadas para melhor se adequarem ao momento de piora do cenário da pandemia de covid-19 e, também, mais detalhadas, a fim de que seja possível fazer projeções", afirmou o governo em material divulgado.

A equipe técnica irá enviar nesta sexta-feira (28), um ofício aos coordenadores dos comitês regionais com análise individual dos planos e sugestões de combate ao coronavírus.

Para ampliar o diálogo com as localidades, as reuniões de alinhamento entre o governo do Estado e as regiões serão realizadas semanalmente, às quintas-feiras. Todas as 21 regiões Covid seguem monitoradas diariamente pelas equipes do governo. Os planos de ação já enviados ao governo estadual podem ser conferidos no site Sistema 3As de Monitoramento, na aba "informações" e "histórico".

