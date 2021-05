Miraguaí atualiza seu Boletim Epidemiológico da Covid-19

Na manhã desta sexta-feira, 28 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí atualizou seu Boletim Epidemiológico do Covid-19.

Neste momento foram registrados 38 casos ativos da doença e 09 aguardam resultado dos testes. Além disso, 07 pessoas estão hospitalizadas.

A prefeitura pede atenção da população sobre as medidas de prevenção ao coronavírus.

