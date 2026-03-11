Deputados aprovam regime de urgência para três propostas; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (11) o regime de urgência para três propostas. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

Confira as propostas que passam a tramitar com urgência:

PL 1049/26, da deputada Soraya Santos (PL-RJ), que institui uma política nacional e cria cadastro para estudantes com altas habilidades ou superdotação;

PL 3640/25, da deputada Célia Xakriabá (Psol-MG), que dispõe sobre o mapeamento, a organização e a divulgação dos dados sobre os impactos da crise climática na vida de meninas e mulheres que vivem no Brasil;

PL 6222/25, da deputada Ana Paula Lima (PT-SC) e outras, que cria a mobilização nacional dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo