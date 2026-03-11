Projeto incentiva jovens a assumirem futuro das propriedades rurais na região

Com o objetivo de fortalecer o vínculo com os cooperados, contribuir para o protagonismo das novas gerações no campo e preparar os jovens para o processo de sucessão nas propriedades rurais, a Cresol Raiz deu início, no mês de março, ao projeto de relacionamento Sucessão Familiar com um grupo de 20 jovens. A formação é realizada em Tenente Portela (RS) e reúne participantes dos municípios de Três Passos (RS), Campo Novo (RS), Derrubadas (RS) e Vista Alegre (RS).

O projeto contará com sete encontros ao longo da programação, com encerramento previsto para 1º de abril. Os jovens terão acesso a conteúdos e dinâmicas que abordam o processo de sucessão familiar no meio rural, além de refletirem sobre os desafios e oportunidades de dar continuidade às propriedades construídas pelas gerações anteriores.

Além das discussões teóricas, os jovens também participam de atividades práticas. Em uma das dinâmicas, eles construíram uma maquete com materiais recicláveis representando como imaginam a “propriedade dos sonhos”. A proposta é estimular a valorização do que já foi construído pelas famílias e refletir sobre como cada participante pretende contribuir para o futuro da propriedade.

Outro ponto abordado durante o curso é a importância do diálogo entre as gerações, considerando que cada uma possui prioridades e visões diferentes sobre a gestão da propriedade. As atividades buscam mostrar formas de lidar com conflitos e fortalecer o sentimento de pertencimento dos jovens em relação à propriedade e à vida no campo.

Para o jovem, Henrique Abreu de Três Passos, os primeiros encontros já demonstraram a relevância da iniciativa. Segundo ele, o conteúdo tem sido apresentado de forma acessível e participativa. “Nos dois primeiros dias pudemos ouvir de forma simples o conceito de sucessão, que conseguiu mostrar para nós a importância da sucessão familiar em uma propriedade rural e como ela deve ser feita de uma forma que amenize os impactos. Afinal, passar uma propriedade para frente não é fácil. As expectativas são altas para os próximos dias de curso, porque os dois primeiros foram muito interessantes, de muito aprendizado e de uma forma em que você participa bastante”, destacou.

De acordo com a analista de relacionamento da Cresol Raiz, Leidiane Barella, o projeto Sucessão Familiar representa um importante movimento de aproximação com os jovens e suas famílias do meio rural. “Durante os encontros, são trabalhados temas essenciais para que os participantes compreendam a responsabilidade de estar à frente da administração de uma propriedade”, ressaltou.

