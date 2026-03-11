Quarta, 11 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto incentiva jovens a assumirem futuro das propriedades rurais na região

Iniciativa reúne participantes de vários municípios e promove debates sobre sucessão familiar, gestão no campo e protagonismo das novas gerações.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Cresol Raiz
11/03/2026 às 10h20
Projeto incentiva jovens a assumirem futuro das propriedades rurais na região
(Foto: Cresol)

Com o objetivo de fortalecer o vínculo com os cooperados, contribuir para o protagonismo das novas gerações no campo e preparar os jovens para o processo de sucessão nas propriedades rurais, a Cresol Raiz deu início, no mês de março, ao projeto de relacionamento Sucessão Familiar com um grupo de 20 jovens. A formação é realizada em Tenente Portela (RS) e reúne participantes dos municípios de Três Passos (RS), Campo Novo (RS), Derrubadas (RS) e Vista Alegre (RS).

O projeto contará com sete encontros ao longo da programação, com encerramento previsto para 1º de abril. Os jovens terão acesso a conteúdos e dinâmicas que abordam o processo de sucessão familiar no meio rural, além de refletirem sobre os desafios e oportunidades de dar continuidade às propriedades construídas pelas gerações anteriores.

Além das discussões teóricas, os jovens também participam de atividades práticas. Em uma das dinâmicas, eles construíram uma maquete com materiais recicláveis representando como imaginam a “propriedade dos sonhos”. A proposta é estimular a valorização do que já foi construído pelas famílias e refletir sobre como cada participante pretende contribuir para o futuro da propriedade.

Outro ponto abordado durante o curso é a importância do diálogo entre as gerações, considerando que cada uma possui prioridades e visões diferentes sobre a gestão da propriedade. As atividades buscam mostrar formas de lidar com conflitos e fortalecer o sentimento de pertencimento dos jovens em relação à propriedade e à vida no campo.

Para o jovem, Henrique Abreu de Três Passos, os primeiros encontros já demonstraram a relevância da iniciativa. Segundo ele, o conteúdo tem sido apresentado de forma acessível e participativa. “Nos dois primeiros dias pudemos ouvir de forma simples o conceito de sucessão, que conseguiu mostrar para nós a importância da sucessão familiar em uma propriedade rural e como ela deve ser feita de uma forma que amenize os impactos. Afinal, passar uma propriedade para frente não é fácil. As expectativas são altas para os próximos dias de curso, porque os dois primeiros foram muito interessantes, de muito aprendizado e de uma forma em que você participa bastante”, destacou.

De acordo com a analista de relacionamento da Cresol Raiz, Leidiane Barella, o projeto Sucessão Familiar representa um importante movimento de aproximação com os jovens e suas famílias do meio rural. “Durante os encontros, são trabalhados temas essenciais para que os participantes compreendam a responsabilidade de estar à frente da administração de uma propriedade”, ressaltou.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Corsan / Aegea)
Abastecimento Há 4 horas

Novo poço fortalece sistema de distribuição de água em Vista Gaúcha

Estrutura instalada no interior do município amplia a capacidade de fornecimento e deve atender mais de 570 unidades consumidoras.

 (Foto: Aceu Diel e Kiko Sandri)
Natureza Selvagem Há 1 dia

Veado é filmado atravessando o Rio Uruguai a nado próximo a Tiradentes do Sul

Cena rara registrada por moradores encantou quem assistiu e reforça a riqueza da fauna existente na região.

 (Foto: MPT-RS)
Fiscalização Há 2 dias

Operação conjunta apura irregularidades trabalhistas em cidades da região

Ação envolveu órgãos federais e estaduais e verificou denúncias de exploração de mão de obra e tráfico de pessoas

 (Foto: Ascom / CBMRS)
Moradores em Alerta Há 2 dias

Cheiro de gás provoca evacuação em condomínio de Três Passos

Moradores sentiram odor no quarto andar e alarme mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros.

 (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)
Regras Eleitorais Há 5 dias

Autoridades que desejam disputar as eleições 2026, devem deixar cargos até 04 de abril

Prazo definido pela Justiça Eleitoral faz parte do processo de desincompatibilização exigido para candidatos

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
31° Sensação
1.76 km/h Vento
50% Umidade
100% (4.97mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
30° 17°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Domingo
34° 18°
Segunda
35° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 minutos

CAS aprova campanhas e ações públicas contra sedentarismo
Agricultura Há 5 minutos

Eduardo Leite apresenta ao ministro da Agricultura plano para ampliar irrigação no RS com prorrogação da dívida com a União
Câmara Há 5 minutos

Comissão de Trabalho aprova projeto que inclui sindicatos no regime do Simples Nacional
Planejamento Há 5 minutos

Governo do Estado lança painel digital da Rede de Proteção à Mulher no Rio Grande do Sul
Câmara Há 20 minutos

Comissão aprova criação de adicional de 30% para profissionais de saúde em áreas de risco e conflito

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,18%
Euro
R$ 5,97 -0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 386,132,10 +0,85%
Ibovespa
183,177,66 pts -0.15%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias