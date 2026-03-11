Governo do Estado atualiza cronograma de concurso para professores e amplia número de candidatos habilitados

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), atualizou o cronograma do Concurso Público 01/2025 para professores da Rede Estadual. O ajuste garante maior abrangência ao certame, que agora conta com 13.874 candidatos habilitados para a correção da prova de redação e para a prova de títulos - um aumento de 2.290 nomes em relação à lista anterior. O resultado final, que prevê 6 mil novos docentes, deve ser divulgado em 28 de maio, com o começo das atividades em escolas para o 2º semestre letivo.

As mudanças ocorrem a partir de uma revisão realizada pela Comissão do Concurso Público, composta por representantes da Seduc e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Esse reprocessamento teve como objetivo assegurar a correção total dos procedimentos, respeitando a isonomia entre os participantes e a segurança jurídica de todas as etapas do certame.

Além do avanço no número de habilitados, os novos editais estabelecem a reabertura de prazos para a interposição de recursos nas etapas impactadas, assegurando aos candidatos o direito de revisão dos resultados. Também haverá um novo período para o envio e a atualização da documentação referente à prova de títulos, conforme o cronograma oficial.

As alterações e republicações dos editais foram divulgadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (11/3). Com essa medida, o governo reafirma o compromisso com a condução técnica, transparente e responsável do processo seletivo.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Editais com mudanças