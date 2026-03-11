Novo poço fortalece sistema de distribuição de água em Vista Gaúcha

A Corsan colocou em operação, na última semana, um novo poço de captação de água em Vista Gaúcha. A estrutura está localizada nas proximidades da comunidade Braço Forte, no interior do município, e possui vazão de 14 metros cúbicos por hora. O novo poço passa a integrar o sistema de abastecimento local e beneficiará diretamente cerca de 575 economias.
Segundo o coordenador da microrregião de Três Passos, Fernando Borges, a estrutura reforça a capacidade de abastecimento do município. “A entrada em operação do novo poço amplia a disponibilidade de água no sistema e contribui para a distribuição na rede, beneficiando diretamente os imóveis atendidos e auxiliando na operação do abastecimento em períodos de alto consumo”, afirma.
