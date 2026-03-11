Quarta, 11 de Março de 2026
Publicidade
Sicredi

CPMI do INSS cancela depoimento do ex-sócio de Daniel Vorcaro

Augusto Lima é investigado pela Polícia Federal por envolvimento em atividades ilícitas do Banco Master

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
11/03/2026 às 09h08
CPMI do INSS cancela depoimento do ex-sócio de Daniel Vorcaro
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A CPMI do INSS cancelou a reunião desta quarta-feira (11) que iria ouvir Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Os parlamentares pediram a convocação de Augusto Lima, que é investigado pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em atividades ilícitas do banco, para esclarecer supostas fraudes em empréstimos consignados de aposentados do INSS.

Autor de um dos pedidos de convocação ( REQ 2969/26) , o senador Izalci Lucas (PL-DF) afirma que o ex-sócio de Vorcaro é suspeito de idealizar as operações do Master com relação a créditos consignados.

Augusto Lima também foi controlador do Banco Pleno (ligado ao Master) até fevereiro, ocasião em que o Banco Central decretou a liquidação da instituição.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Mário Agra/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 minutos

Projeto cria programa nacional para reforçar segurança de motoristas de aplicativo

Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão mista debate estatísticas sobre violência contra a mulher; participe

A Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher (CMCVM) discute, nesta quarta-feira (11), estatísticas sobre violência contra a ...

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 10 horas

Câmara aprova projeto que restringe divulgação de imagens de vítimas de crime ou de acidente

Proposta será enviada ao Senado

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 10 horas

Câmara aprova regime de urgência para sete projetos de lei

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (10) o regime de urgência para sete propostas. Os projetos com urgência podem ser votados diretame...

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 10 horas

Câmara aprova aumento de pena para lesão corporal grave contra mulheres

Proposta segue para o Senado

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
10h13 Nascer do sol
10h13 Pôr do sol
Quinta
° °
Sexta
° °
Sábado
° °
Domingo
° °
Segunda
° °
Últimas notícias
Geral Há 14 minutos

Vereador do Rio é preso suspeito de ligação com o Comando Vermelho
Saúde Há 14 minutos

São Paulo tem primeiro caso de sarampo em 2026
Senado Federal Há 14 minutos

Mostra une protagonismo feminino a ilustrações de Maurício de Sousa
Segurança Pública Há 30 minutos

Brigada Militar recupera caminhão em situação de furto em Seberi
Câmara Há 1 hora

CPMI do INSS cancela depoimento do ex-sócio de Daniel Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,17%
Euro
R$ 6,00 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,377,26 -0,99%
Ibovespa
183,447,00 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias