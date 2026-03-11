Quarta, 11 de Março de 2026
Comissão mista debate estatísticas sobre violência contra a mulher; participe

A Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher (CMCVM) discute, nesta quarta-feira (11), estatísticas sobre violência contra a ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
11/03/2026 às 09h08
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher (CMCVM) discute, nesta quarta-feira (11), estatísticas sobre violência contra a mulher e a aplicabilidade da Lei do Feminicídio .

A reunião será realizada às 14h30 no plenário 6 da Ala Nilo Coelho, no Senado.

Segundo a deputada Luizianne Lins (PT-CE), que pediu o debate, o objetivo é subsidiar o plano de trabalho da comissão para o biênio 2026-2027, “garantindo que nossas ações legislativas e fiscalizadoras estejam alinhadas com as demandas reais das mulheres brasileiras".

