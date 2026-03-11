Câmara aprova regime de urgência para sete projetos de lei

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (10) o regime de urgência para sete propostas. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Câmara Há 3 horas Câmara aprova projeto que restringe divulgação de imagens de vítimas de crime ou de acidente Proposta será enviada ao Senado

Câmara Há 3 horas Câmara aprova aumento de pena para lesão corporal grave contra mulheres Proposta segue para o Senado

Câmara Há 6 horas Câmara aprova uso imediato de tornozeleira eletrônica por agressor de mulher que permaneça em risco Vítima terá dispositivo de segurança que alerte sobre eventual aproximação; projeto vai ao Senado

Câmara Há 6 horas Senado aprova criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano; projeto segue para sanção Proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados no mês passado