Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional das Mulheres na Construção Civil

A Câmara dos Deputados aprovou proposta que institui o Dia Nacional das Mulheres na Construção Civil, a ser celebrado em 25 de março de cada ano. De autoria da deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), o Projeto de Lei 4638/23 será enviado ao Senado.

Segundo a autora, embora o canteiro de obras sempre tenha sido um espaço masculino, nos últimos anos as mulheres têm conquistado espaço, como revela o aumento de 120% da presença de mulheres no ramo, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Esse avanço tem relação direta, não apenas com o resultado de políticas públicas de combate à desigualdade de gênero, mas, principalmente, com a qualidade e eficiência do serviço prestado pelas mulheres, o que já vem sendo reconhecido pela indústria da construção”, afirmou Rogéria Santos.

Competência técnica

Segundo a relatora do projeto, deputada Denise Pessôa (PT-RS), o aumento da mão de obra feminina no setor reflete uma evolução qualitativa, com mais precisão, organização e competência técnica em funções que demandam alta especialização.

"A efeméride pretendida para 25 de março consagra essa transição histórica e profissional, conferindo-lhe o selo de reconhecimento oficial necessário para fomentar futuras políticas de inclusão", disse a relatora.

