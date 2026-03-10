Terça, 10 de Março de 2026
Avaliação diagnóstica da Rede Estadual começa nesta terça-feira (10) e segue até 20 de março

Com o objetivo de identificar o nível de aprendizagem dos estudantes no início do ano letivo de 2026, o governo do Estado, por meio da Secretaria d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/03/2026 às 12h43
Avaliação diagnóstica da Rede Estadual começa nesta terça-feira (10) e segue até 20 de março
-

Com o objetivo de identificar o nível de aprendizagem dos estudantes no início do ano letivo de 2026, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc) inicia na terça-feira (10/3) a aplicação da avaliação diagnóstica da Rede Estadual. A iniciativa segue até o dia 20 de março e envolve estudantes do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do Ensino Médio em escolas de todo o Estado.

A avaliação é censitária, ou seja, voltada a todos os estudantes da Rede Estadual, e os resultados servirão de base para orientar o planejamento pedagógico das escolas e apoiar a definição de estratégias voltadas ao desenvolvimento das aprendizagens ao longo do ano. Neste ano, os testes contemplam os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. Para os estudantes do 2º e do 3º ano do Ensino Fundamental, a aplicação ocorre em formato impresso. Já para os alunos a partir do 4º ano, a avaliação é realizada de forma digital, por meio da plataforma disponibilizada para as escolas.

Orientações para aplicação

Durante o período de aplicação, os professores serão responsáveis por aplicar os testes e registrar as respostas dos estudantes na plataforma digital entre os dias 10 e 20 de março. O sistema utilizado pela Rede Estadual para a realização e o acompanhamento da avaliação pode ser acessado pelo aplicativo Caed Avaliação (disponível para smartphones com sistema Android) ou pela Plataforma de Avaliação e Monitoramento da Educação do Rio Grande do Sul .

Para orientar as escolas, a Seduc realizou, no dia 4 de março, uma live no canal Seduc TV RS no YouTube , com explicações sobre a aplicação da avaliação e o uso da plataforma. O conteúdo segue disponível para consulta. Em caso de dúvidas relacionadas ao sistema, as escolas podem utilizar o chat disponível na aba “Fale Conosco” do site oficial ou enviar e-mail para [email protected] . A divulgação dos resultados da avaliação diagnóstica está prevista para ocorrer no dia 7 de abril.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
