Terça, 10 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Veado é filmado atravessando o Rio Uruguai a nado próximo a Tiradentes do Sul

Cena rara registrada por moradores encantou quem assistiu e reforça a riqueza da fauna existente na região.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
10/03/2026 às 10h09
Veado é filmado atravessando o Rio Uruguai a nado próximo a Tiradentes do Sul
(Foto: Aceu Diel e Kiko Sandri)

Em uma das imagens mais bonitas que o nosso magistrado Rio Uruguai – além de toda a sua beleza natural, aconteceu recentemente: um cervo/veado foi filmado atravessando a nado o Rio Uruguai, próximo a Prainha do Cascalho em Tiradentes do Sul.

O registro feito por Alceu Diel e Kiko Sandri mostra o animal deslizando com tranquilidade pelas águas escuras do rio, em uma cena que parece saída de um documentário da natureza. A beleza e serenidade do momento encantaram quem viu o vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais da região.

Pelas características visuais, o animal pode ser um veado de galhada, típico da fauna nativa do sul do Brasil, conhecido por sua força e imponência durante o período de reprodução. Porém, há também a possibilidade de se tratar de um veado-chital, espécie exótica originária da Ásia, com pelagem pintada de manchas brancas, que tem sido registrada em algumas áreas do Rio Grande do Sul.

Essa dúvida só reforça o quanto a natureza local é rica e misteriosa, revelando surpresas mesmo para quem conhece a região há anos. Independentemente da espécie, a travessia a nado é uma demonstração da adaptação e sobrevivência desses animais em seu habitat natural, reforçando a importância da preservação das margens do Rio Uruguai.

Moradores e amantes da natureza estão emocionados com o registro e esperam que cenas assim inspirem ainda mais cuidado e respeito com o meio ambiente que nos cerca.

Com o registro, temos a certeza que esse episódio haverá de se repetir se todos contribuírem e respeitarem o ambiente deixando que a natureza faça sua parte e sirva de lar para esses animais.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: MPT-RS)
Fiscalização Há 1 dia

Operação conjunta apura irregularidades trabalhistas em cidades da região

Ação envolveu órgãos federais e estaduais e verificou denúncias de exploração de mão de obra e tráfico de pessoas

 (Foto: Ascom / CBMRS)
Moradores em Alerta Há 1 dia

Cheiro de gás provoca evacuação em condomínio de Três Passos

Moradores sentiram odor no quarto andar e alarme mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros.

 (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)
Regras Eleitorais Há 4 dias

Autoridades que desejam disputar as eleições 2026, devem deixar cargos até 04 de abril

Prazo definido pela Justiça Eleitoral faz parte do processo de desincompatibilização exigido para candidatos

 (Foto: ASCOM / Prefeitura de Derrubadas)
Aniversário Há 4 dias

Derrubadas prepara programação especial para celebrar 34 anos de emancipação

Reunião definiu organização das atividades que ocorrerão ao longo de março com eventos esportivos, comunitários e culturais.

 (Foto: Camila Hermes / Agencia RBS)
Sistema Prisional Há 4 dias

Governo gaúcho ainda não define nova empresa para bloqueio de sinal em presídios

Contrato anterior foi encerrado após falhas no sistema que permitiam funcionamento de celulares dentro de unidades prisionais.

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 30°
25° Sensação
2.3 km/h Vento
71% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

MeuPedágio fortalece a governança com implantação ERP SAP
Tecnologia Há 35 minutos

Líderes de Facilities discutem fim do “modo incêndio”
Internacional Há 35 minutos

Petrobras diz que pode reduzir impacto da alta do petróleo no Brasil
Senado Federal Há 54 minutos

CPI do Crime Organizado entra com recurso no STF pela convocação de Vorcaro
Justiça Há 54 minutos

MPRJ cumpre 20 mandados de prisão contra grupo de Rogério de Andrade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,33%
Euro
R$ 6,02 +0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 383,232,28 +1,45%
Ibovespa
181,345,25 pts 0.24%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias