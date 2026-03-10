Veado é filmado atravessando o Rio Uruguai a nado próximo a Tiradentes do Sul

Em uma das imagens mais bonitas que o nosso magistrado Rio Uruguai – além de toda a sua beleza natural, aconteceu recentemente: um cervo/veado foi filmado atravessando a nado o Rio Uruguai, próximo a Prainha do Cascalho em Tiradentes do Sul.

O registro feito por Alceu Diel e Kiko Sandri mostra o animal deslizando com tranquilidade pelas águas escuras do rio, em uma cena que parece saída de um documentário da natureza. A beleza e serenidade do momento encantaram quem viu o vídeo, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais da região.

Pelas características visuais, o animal pode ser um veado de galhada, típico da fauna nativa do sul do Brasil, conhecido por sua força e imponência durante o período de reprodução. Porém, há também a possibilidade de se tratar de um veado-chital, espécie exótica originária da Ásia, com pelagem pintada de manchas brancas, que tem sido registrada em algumas áreas do Rio Grande do Sul.

Essa dúvida só reforça o quanto a natureza local é rica e misteriosa, revelando surpresas mesmo para quem conhece a região há anos. Independentemente da espécie, a travessia a nado é uma demonstração da adaptação e sobrevivência desses animais em seu habitat natural, reforçando a importância da preservação das margens do Rio Uruguai.

Moradores e amantes da natureza estão emocionados com o registro e esperam que cenas assim inspirem ainda mais cuidado e respeito com o meio ambiente que nos cerca.

Com o registro, temos a certeza que esse episódio haverá de se repetir se todos contribuírem e respeitarem o ambiente deixando que a natureza faça sua parte e sirva de lar para esses animais.

