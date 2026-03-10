Deputados podem votar projetos de proteção e saúde das mulheres

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar, nesta terça-feira (10), projetos de lei que tratam da segurança, da saúde materna e da participação política das mulheres. Alguns projetos ainda precisam ter o regime de urgência aprovado antes da votação. A sessão está agendada para as 13h55. Parte das propostas integra a lista de prioridades da bancada feminina para 2026. Entre os projetos que podem ser analisados estão: PL 2942/24 - Prevê monitoramento eletrônico de agressores em casos de violência doméstica, para proteger vítimas e evitar novas agressões;

PL 481/25 - Determina que governos federal, estaduais, distrital e municipais promovam campanhas permanentes de conscientização sobre violência doméstica e familiar contra a mulher; PL 727/26 - Autoriza mulheres maiores de 16 anos a comprar e portar spray de pimenta ou spray de extrato vegetal, regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para defesa pessoal;

PL 3946/21 - Regulamenta a profissão de doula, profissional que acompanha gestantes durante a gravidez, o parto e o pós-parto;

PL 68/2025 - Prevê proteção especial para mulheres que atuem em posição de liderança; PL 9600/18 - Proíbe a divulgação de imagens de vítimas de crimes ou de acidentes; PL 4638/23 - Institui o Dia Nacional das Mulheres na Construção Civil, a ser celebrado no dia 25 de março de cada ano;

PL 705/25 - Obriga maternidades a informar pacientes sobre importância da amamentação exclusiva até o 6º mês do bebê; PL 3640/25 - Dispõe sobre o mapeamento, organização e divulgação dos dados sobre os impactos da crise climática na vida de meninas e mulheres que vivem no Brasil;

PL 3662/25 - Cria tipo penal específico para a lesão corporal praticada contra a mulher em razão do gênero e agrava a pena; PL 3813/25 - Determina a inclusão de mensagens de conscientização sobre violência contra a mulher nos rótulos de bebidas alcoólicas vendidas em locais com grande público; PL 6222/25 - Institui a Mobilização Nacional dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, realizada anualmente entre 20 de novembro e 10 de dezembro;

PL 6430/2009 - Aumenta punição para o crime de maus-tratos.