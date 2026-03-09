Segunda, 09 de Março de 2026
Publicidade
Sicredi

Governo divulga equipes finalistas do Hackatchê Business 2026

A Secretaria da Educação (Seduc) tornou público nesta segunda-feira (9/3), o resultado das equipes finalistas do Desafio Hackatchê 2026, iniciativa...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/03/2026 às 19h19
Governo divulga equipes finalistas do Hackatchê Business 2026
-

A Secretaria da Educação (Seduc) tornou público nesta segunda-feira (9/3), o resultado das equipes finalistas do Desafio Hackatchê 2026, iniciativa que mobiliza estudantes e professores da Rede Estadual para o desenvolvimento de soluções criativas e inovadoras. As equipes selecionadas apresentarão seus projetos nos dias 23 e 24 de março, no Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Tecnopuc), em Porto Alegre. A grande final ocorrerá em 26 de março, durante o South Summit Brazil 2026.

Promovido pela Seduc, o Hackatchê busca estimular o protagonismo estudantil, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências ligadas à inovação, tecnologia e ao empreendedorismo. Durante o processo, estudantes e professores trabalham juntos na criação de propostas que respondam a desafios contemporâneos, conectando a escola ao mundo do trabalho.

Nesta edição, seis equipes foram selecionadas para a fase final, conforme critérios definidos no edital , representando diferentes Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Confira, abaixo, as equipes finalistas:

  • Visão Ativa

Integrantes: Carlos Eduardo Neves da Silva (professor), Maicon Seben, Kauã de Carvalho dos Santos e Mayron Valente Medeiros
Escola: EEEM Alexandre Zattera
CRE: 4ª CRE
Município: Caxias do Sul

  • Mercado Cripto

Integrantes: Roberto Silva da Silva (professor), Murilo da Silva Maciel, Gabriella Moll Pegorini e Érik da Silva Flores
Escola: Escola Básica Estadual Dr. Paulo Devanier Lauda – CIEP
CRE: 8ª CRE
Município: Santa Maria

  • Cidade Sustentável Gamificada

Integrantes: Lisana Brandão (professora), Helena Michaelis Richter, Thayná dos Santos Fagundes e Júlia Laguna Gouvêa
Escola: Instituto Estadual de Educação Cônego Luiz Walter Hanquet
CRE: 12ª CRE
Município: Camaquã

  • AFR Climático

Integrantes: Manuel Cezar Macedo Barbosa Nogueira de Souza (professor), Brenda Escobar Rodrigues, Thainá Gonçalves Vinagre e Verônica Mortola Martins
Escola: Escola Estadual de Ensino Médio Alfredo Ferreira Rodrigues
CRE: 18ª CRE
Município: Rio Grande

  • MaqConecta

Integrantes: Maiara Figueiredo Ramires (professora), Kauã Maciel Roppa, Bernardo Zalamena e Manuel Davi Putzke da Silva
Escola: Escola Técnica Estadual Celeiro
CRE: 21ª CRE
Município: Bom Progresso

  • SquadS ESG

Integrantes: Luan Poetini Graeff (professor), Kalebe Vivian Rosa Dorneles, Rafael Machado Pilatti e João Gabriel Machado Kegler
Escola: EEEB Borges de Medeiros
CRE: 24ª CRE
Município: Cachoeira do Sul

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação UCEFF Itapiranga
UCEFF Itapiranga Há 6 horas

Formatura celebra novos profissionais da saúde em Itapiranga

Alunos de Biomedicina e Fisioterapia da UCEFF concluem graduação em cerimônia marcada por emoção

 Atividades prepararam participantes para os desafios pedagógicos e humanos do ensino em contextos de privação de liberdade -Foto: Divulgação Suepro
Educação Há 3 dias

Governo promove formação de docentes para atuação em unidades prisionais

Com o objetivo de pensar a educação profissional como um instrumento de transformação social, empoderamento e resgate da autoestima feminina, a Sec...
Educação Há 3 dias

MEC habilita PUC-Rio e Idor para oferecer cursos de medicina

Formalização foi durante visita do presidente Lula ao Rio de Janeiro

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Educação Há 3 dias

Festival SESI de Educação leva campeonato de robótica para São Paulo

Evento começa nesta sexta e vai até domingo no Parque Ibirapuera

 Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo, em Vista Gaúcha: recursos contínuos para manutenção e melhoria das escolas -Foto: Ascom Seduc
Educação Há 4 dias

Governo Eduardo Leite fortalece autonomia das escolas com o Programa Agiliza Educação

A transformação da educação pública no Rio Grande do Sul passa, de forma concreta, pela autonomia das escolas. Com o Agiliza Educação , o governo d...

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
21h49 Nascer do sol
21h49 Pôr do sol
Terça
° °
Quarta
° °
Quinta
° °
Sexta
° °
Sábado
° °
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 21 minutos

Quatro acusados por campanha de ódio contra Maria da Penha viram réus
Saúde Há 21 minutos

Sobe para 140 número de casos confirmados de Mpox no país, em 2026
Política Há 1 hora

Lula e presidenta do México querem reunir empresários dos dois países
Economia Há 2 horas

RS: produtores rurais alertam para problemas no fornecimento de diesel
Senado Federal Há 2 horas

Girão anuncia representação no Conselho de Ética contra Davi Alcolumbre

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,90%
Euro
R$ 6,05 +0,86%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,606,94 +0,45%
Ibovespa
180,915,36 pts 0.86%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6970 (07/03/26)
31
41
47
59
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3630 (07/03/26)
02
03
04
05
06
07
08
11
12
14
15
17
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias