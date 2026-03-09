Governo divulga equipes finalistas do Hackatchê Business 2026

A Secretaria da Educação (Seduc) tornou público nesta segunda-feira (9/3), o resultado das equipes finalistas do Desafio Hackatchê 2026, iniciativa que mobiliza estudantes e professores da Rede Estadual para o desenvolvimento de soluções criativas e inovadoras. As equipes selecionadas apresentarão seus projetos nos dias 23 e 24 de março, no Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Tecnopuc), em Porto Alegre. A grande final ocorrerá em 26 de março, durante o South Summit Brazil 2026.

Promovido pela Seduc, o Hackatchê busca estimular o protagonismo estudantil, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências ligadas à inovação, tecnologia e ao empreendedorismo. Durante o processo, estudantes e professores trabalham juntos na criação de propostas que respondam a desafios contemporâneos, conectando a escola ao mundo do trabalho.

Nesta edição, seis equipes foram selecionadas para a fase final, conforme critérios definidos no edital , representando diferentes Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Confira, abaixo, as equipes finalistas:

Visão Ativa

Integrantes: Carlos Eduardo Neves da Silva (professor), Maicon Seben, Kauã de Carvalho dos Santos e Mayron Valente Medeiros

Escola: EEEM Alexandre Zattera

CRE: 4ª CRE

Município: Caxias do Sul

Mercado Cripto

Integrantes: Roberto Silva da Silva (professor), Murilo da Silva Maciel, Gabriella Moll Pegorini e Érik da Silva Flores

Escola: Escola Básica Estadual Dr. Paulo Devanier Lauda – CIEP

CRE: 8ª CRE

Município: Santa Maria

Cidade Sustentável Gamificada

Integrantes: Lisana Brandão (professora), Helena Michaelis Richter, Thayná dos Santos Fagundes e Júlia Laguna Gouvêa

Escola: Instituto Estadual de Educação Cônego Luiz Walter Hanquet

CRE: 12ª CRE

Município: Camaquã

AFR Climático

Integrantes: Manuel Cezar Macedo Barbosa Nogueira de Souza (professor), Brenda Escobar Rodrigues, Thainá Gonçalves Vinagre e Verônica Mortola Martins

Escola: Escola Estadual de Ensino Médio Alfredo Ferreira Rodrigues

CRE: 18ª CRE

Município: Rio Grande

MaqConecta

Integrantes: Maiara Figueiredo Ramires (professora), Kauã Maciel Roppa, Bernardo Zalamena e Manuel Davi Putzke da Silva

Escola: Escola Técnica Estadual Celeiro

CRE: 21ª CRE

Município: Bom Progresso

SquadS ESG

Integrantes: Luan Poetini Graeff (professor), Kalebe Vivian Rosa Dorneles, Rafael Machado Pilatti e João Gabriel Machado Kegler

Escola: EEEB Borges de Medeiros

CRE: 24ª CRE

Município: Cachoeira do Sul