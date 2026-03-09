Segunda, 09 de Março de 2026
Formatura celebra novos profissionais da saúde em Itapiranga

Alunos de Biomedicina e Fisioterapia da UCEFF concluem graduação em cerimônia marcada por emoção

Por: Rafael Piasecki
09/03/2026
Foto: Divulgação UCEFF Itapiranga

A UCEFF Itapiranga realizou, na noite do último sábado (7), a cerimônia de formatura das turmas dos cursos de Biomedicina e Fisioterapia. O evento reuniu familiares, amigos e professores dos formandos no Clube Imigrantes, em Itapiranga.

Ao todo, 12 estudantes concluíram o curso de Biomedicina e 13 formandos receberam o grau em Fisioterapia. A solenidade foi marcada por momentos de emoção e celebração pela conquista acadêmica.

A mesa diretora dos trabalhos contou com a presença da pró-reitora Alexandra Franchini Raffaelli, além de coordenadores e professores homenageados pelos formandos.

Entre eles estiveram a coordenadora do curso de Biomedicina e paraninfa da turma, professora Taiane Schneider, e a coordenadora do curso de Fisioterapia, professora Rosária Galo.

Durante o discurso de encerramento, a pró-reitora destacou a importância da conquista dos estudantes. Segundo ela, cada diploma representa uma história de dedicação, esforço e superação.

A cerimônia marcou o encerramento de um ciclo acadêmico e o início de uma nova etapa profissional para os formandos.

