Cheiro de gás provoca evacuação em condomínio de Três Passos

Moradores sentiram odor no quarto andar e alarme mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
09/03/2026 às 08h50
(Foto: Ascom / CBMRS)

No domingo dia 08 de março de 2026, por volta das 14h50min, a guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para averiguar o disparo de alarme de incêndio em um condomínio residencial na rua Prudente de Morais, em Três Passos.

A ocorrência foi registrada no momento em que os moradores relataram um forte odor de gás no 4º andar do prédio, o que motivou a evacuação do local.

A guarnição se deslocou rapidamente do quartel e, ao chegar, iniciou os procedimentos de segurança. Foi realizada a ventilação do prédio, com a abertura de janelas e portas de todos os corredores, e a inspeção do sistema de gás encanado e das redes de tubulação, onde não foi constatado nenhum vazamento.

Como medida preventiva, a central de gás foi desligada. O proprietário do imóvel foi orientado a manter o desligamento até que o sistema fosse inspecionado e, se necessário, mantido por um profissional habilitado.

Após a reinicialização do alarme, não houve mais disparos. Felizmente, não houve feridos nem danos materiais durante a ocorrência.

 

 

