Sábado, 07 de Março de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Movimento feminista protesta contra escala 6x1 e violência global

Organizações entregaram carta com reivindicações ao governo federal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/03/2026 às 21h46

Composta por 42 organizações e movimentos atuantes na defesa dos direitos das mulheres, a Articulação Nacional da Marcha de 8 de Março apresentou ao governo federal um manifesto com as pautas de reivindicações deste ano.

Além das já conhecidas e reiteradas, como a garantia de direitos básicos e a legalização do aborto, os movimentos se posicionam contra o imperialismo, as tecnologias a serviço da extrema-direita e os padrões de violência em todo o mundo , da Venezuela ao Oriente Médio.

Em documento entregue, nesta quinta-feira (5), à ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a Articulação Nacional escreve que "a luta das mulheres nasce da nossa capacidade histórica de auto-organização" e reafirma o caráter internacionalista da mobilização.

As militantes citam as interferências dos Estados Unidos na forma de governar de outros países, ameaças bélicas e ataques cibernéticos como "formas de dominação colonial que aprofundam a fome, a exploração capitalista patriarcal e racista".

"Estamos nas ruas pela vida das mulheres trabalhadoras da cidade, do campo, das florestas e das águas, pelas mulheres negras, quilombolas, indígenas, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, com deficiência, mães solo, atípicas, em situação de rua, atingidas por barragens, privadas de liberdade, mulheres de tradição de matriz africana, religiosas ou não, migrantes, jovens, idosas e meninas", declaram.

O documento traz ainda protesto contra o racismo, a violência policial, a intolerância religiosa, as tentativas de controle sobre os corpos femininos e a insegurança alimentar . Também compartilham suas preocupações em torno da precarização no mercado de trabalho, esfera que atualmente tem provocado reações populares intensas, com as reivindicações pelo fim da escala 6x1.

"Sabemos que a crise climática é parte desse modelo de exploração. Ela resulta da destruição predatória dos territórios e da mercantilização das mulheres e da natureza", denunciam.

"Afirmamos que a luta pelo fim de todas as opressões é inseparável da luta por democracia, soberania e justiça social, por isso a taxação das grandes fortunas é fundamental para construção de um Brasil mais justo. Em 2026 todas as nossas frentes convergem para a batalha decisiva de defesa da democracia em nosso país", afirmam.

Ao todo, estão previstas 34 manifestações, entre hoje e a próxima segunda-feira (9), em diversos municípios. Na capital paulista, o ato está marcado para este domingo (8), com concentração às 14h, em frente ao Fórum Pedro Lessa, próximo ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Direitos Humanos Há 5 horas

Mobilização nacional detém 5,2 mil por violência contra a mulher

Ações envolveram polícias civis de todo país, além da PF e PRF

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 6 horas

Adolescente envolvido em estupro coletivo no Rio se entrega à polícia

Com isso, os cinco indiciados pelo crime encontram-se presos
Direitos Humanos Há 16 horas

Incra inclui 1,6 mil famílias do MA em Programa da Reforma Agrária

Beneficiários ocupam cinco territórios quilombolas no estado

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 16 horas

Relatório aponta média de 12 mulheres vítimas de violência por dia

Em nove estados, 4.558 casos foram mapeados nas mídias

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 17 horas

CIDH condena operação policial que deixou mais de 120 mortos no Rio

Órgão internacional ouviu autoridades e familiares de vítimas

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 35°
20° Sensação
1.15 km/h Vento
98% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Domingo
32° 18°
Segunda
33° 16°
Terça
26° 18°
Quarta
24° 17°
Quinta
30° 17°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 horas

Movimento feminista protesta contra escala 6x1 e violência global
Saúde Há 3 horas

Vice-governador inaugura unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica do Hospital Santa Terezinha, em Erechim
Segurança Pública Há 3 horas

Forças de segurança do Estado intensificam ações de combate à violência contra mulher
Esportes Há 3 horas

Snowboarder André Barbieri apresenta evolução clínica positiva
Justiça Há 4 horas

STJ prorroga sindicância sobre acusação contra ministro Marco Buzzi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,40%
Euro
R$ 6,12 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 381,764,63 +0,58%
Ibovespa
179,364,81 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6969 (06/03/26)
24
35
37
39
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3629 (06/03/26)
01
04
07
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2896 (06/03/26)
09
11
12
13
24
25
26
28
31
34
36
39
42
43
53
75
76
78
83
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2933 (06/03/26)
21
24
29
35
41
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias