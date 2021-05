Braga possui 46 pacientes positivos para Coronavírus

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado na última quarta-feira (26) chega a quase 50 pacientes positivos para o vírus. O município possui sete pessoas internadas devido a complicações da doença. Sete cidadãos vieram a óbitos. Até o momento Braga registrou 372 casos de Coronavírus.

A Secretaria Municipal de Saúde e equipe Técnica emitiu alerta para a população sobre a gravidade da doença, solicitando que os munícipes continuem fazendo a sua parte e tomando todos os cuidados.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp