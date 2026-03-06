Comissão debate projeto da Unicamp sobre pesquisa e inovação no esporte; participe

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza na quarta-feira (11) audiência pública sobre o Centro de Pesquisa e Inovação do Esporte Brasileiro da Universidade Estadual de Campinas (CEPIesporte), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A reunião será realizada no plenário 4, às 17 horas.

O debate atende a pedido do deputado Douglas Viegas (União-SP). Segundo ele, o objetivo é discutir estratégias para consolidar uma política nacional de inovação esportiva alinhada às diretrizes do Ministério do Esporte e às metas de desenvolvimento sustentável.

Douglas Viegas informa que o CEPIesporte é uma iniciativa que busca consolidar o ecossistema nacional de inovação esportiva, articulando universidade, setor produtivo e poder público.

A proposta pretende transformar a ciência do esporte produzida no país em inovação, tecnologia, patentes e startups, com impactos na saúde, inclusão e economia.

O deputado acrescenta que o projeto prevê investimento inicial de R$ 12 milhões, além de contrapartida institucional da Unicamp, para desenvolver soluções tecnológicas, apoiar empresas nascentes de inovação, promover capacitação profissional e difundir conhecimento aplicado ao esporte, à saúde e ao bem-estar.