Sexta, 06 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão debate recuperação econômica do Rio Grande do Sul após enchentes

A comissão externa da Câmara dos Deputados sobre os danos causados pelas enchentes de 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul promove audiência pública na...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
06/03/2026 às 13h38
Comissão debate recuperação econômica do Rio Grande do Sul após enchentes
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

A comissão externa da Câmara dos Deputados sobre os danos causados pelas enchentes de 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul promove audiência pública na quarta-feira (11) para discutir a recuperação econômica do estado.

A reunião será realizada no plenário 8, às 15 horas.

O debate atende a pedido do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS). Ele lembra que o impacto do desastre natural foi muito grande e que a situação dos principais municípios afetados tornou-se caótica, com milhares de pessoas perdendo todos os seus bens.

“Considerando a grande devastação sofrida, é de suma importância a realização de audiência, a fim de verificar como está o processo de reconstrução e recuperação das cidades atingidas”, afirma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 20 minutos

Comissão aprova suspensão de norma sobre identificação de indígenas na navegação de interior

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova repasse de 10% do Fundo de Segurança para combate a crimes na fronteira

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão debate projeto da Unicamp sobre pesquisa e inovação no esporte; participe

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza na quarta-feira (11) audiência pública sobre o Centro de Pesquisa e Inovação do Esporte Brasi...

 Antônio Cruz/Agência Brasil
Câmara Há 2 horas

Comissão debate acordo de reparação aos atingidos pela tragédia de Mariana

A comissão externa da Câmara dos Deputados sobre fiscalização dos rompimentos de barragens promove audiência pública na próxima quarta-feira (11) p...

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova criação de base nacional para a expansão da telessaúde

Projeto de lei continua em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 35°
32° Sensação
0.47 km/h Vento
30% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
Últimas notícias
Economia Há 4 minutos

Venda de veículos cresce 8,6% em fevereiro, diz Anfavea
Tecnologia Há 18 minutos

Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova suspensão de norma sobre identificação de indígenas na navegação de interior
Senado Federal Há 18 minutos

Incentivo ao empreendedorismo no ensino médio está na pauta da CE
Saúde Há 34 minutos

Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 -0,15%
Euro
R$ 6,10 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,811,92 -4,39%
Ibovespa
179,723,89 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6968 (05/03/26)
08
14
44
56
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3628 (05/03/26)
02
03
04
06
09
10
13
15
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias