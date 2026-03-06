Comissão debate recuperação econômica do Rio Grande do Sul após enchentes

A comissão externa da Câmara dos Deputados sobre os danos causados pelas enchentes de 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul promove audiência pública na quarta-feira (11) para discutir a recuperação econômica do estado.

A reunião será realizada no plenário 8, às 15 horas.

O debate atende a pedido do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS). Ele lembra que o impacto do desastre natural foi muito grande e que a situação dos principais municípios afetados tornou-se caótica, com milhares de pessoas perdendo todos os seus bens.

“Considerando a grande devastação sofrida, é de suma importância a realização de audiência, a fim de verificar como está o processo de reconstrução e recuperação das cidades atingidas”, afirma.