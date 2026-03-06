Sexta, 06 de Março de 2026
Ministra das Mulheres será ouvida na comissão mista de combate à violência; participe

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, é uma das convidadas para a audiência pública da próxima quarta-feira (11), às 14h30, que discutirá estatíst...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
06/03/2026 às 11h07
Ministra das Mulheres será ouvida na comissão mista de combate à violência; participe
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, é uma das convidadas para a audiência pública da próxima quarta-feira (11), às 14h30, que discutirá estatísticas sobre violência contra a mulher e a aplicabilidade da Lei do Feminicídio .

O evento é promovido pela Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher (CMCVM) e atende a requerimento da deputada Luizianne Lins (PT-CE).

Segundo a parlamentar, o debate deverá subsidiar o plano de trabalho da comissão para o biênio 2026-2027, “garantindo que nossas ações legislativas e fiscalizadoras estejam alinhadas com as demandas reais das mulheres brasileiras.”

A reunião será realizada no plenário 6 da Ala Nilo Coelho, no Senado, e será interativa.

