Sexta, 06 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Derrubadas prepara programação especial para celebrar 34 anos de emancipação

Reunião definiu organização das atividades que ocorrerão ao longo de março com eventos esportivos, comunitários e culturais.

Por: Marcelino Antunes Fonte: ASCOM – Prefeitura de Derrubadas
06/03/2026 às 10h09 Atualizada em 06/03/2026 às 10h15
Derrubadas prepara programação especial para celebrar 34 anos de emancipação
(Foto: ASCOM / Prefeitura de Derrubadas)

A equipe técnica da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Derrubadas realizou, na tarde desta quinta-feira, uma reunião de trabalho para alinhar os últimos detalhes da programação alusiva aos 34 anos de emancipação do município, comemorados ao longo do mês de março.

Durante o encontro, conduzido pela secretária Cristiane Führ, foram discutidos aspectos organizacionais e logísticos das atividades que integram o calendário comemorativo, com o objetivo de garantir uma programação diversificada e bem estruturada para a comunidade.

As celebrações têm início neste sábado, 7 de março, com a 8ª edição dos Jogos de Integração entre Funcionários Municipais. A atividade busca promover o espírito de equipe, fortalecer os vínculos entre os servidores e incentivar a prática esportiva no ambiente de trabalho.

A programação de aniversário se estende durante todo o mês de março e inclui eventos voltados ao esporte, à integração comunitária, à valorização da mulher, ações de cidadania e momentos solenes que marcam a trajetória de desenvolvimento de Derrubadas.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)
Regras Eleitorais Há 57 minutos

Autoridades que desejam disputar as eleições 2026, devem deixar cargos até 04 de abril

Prazo definido pela Justiça Eleitoral faz parte do processo de desincompatibilização exigido para candidatos

 (Foto: Camila Hermes / Agencia RBS)
Sistema Prisional Há 6 horas

Governo gaúcho ainda não define nova empresa para bloqueio de sinal em presídios

Contrato anterior foi encerrado após falhas no sistema que permitiam funcionamento de celulares dentro de unidades prisionais.

 (Foto: Reprodução / LA+)
Fiscalização Há 2 dias

Fiscalizações em Frederico Westphalen e Iraí resultam em autuações por maus tratos a animais

Cavalo e cachorro foram encontrados em situações inadequadas

 (Foto: Juliano Verardi / Imprensa TJ-RS)
Decisão Judicial Há 3 dias

Justiça concede liberdade condicional a ex-produtor da Gurizada Fandangueira

Medida foi autorizada pelo Tribunal de Justiça gaúcho e impõe regras a serem cumpridas

 (Foto: Benhur Nunes)
Empregos Formais Há 3 dias

Coronel Bicaco encerra ano de 2025 com mais contratações do que demissões

Levantamento oficial aponta saldo positivo e destaque para o setor agropecuário.

Tenente Portela, RS
34°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
34° Sensação
1.48 km/h Vento
32% Umidade
100% (4.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h01 Pôr do sol
Sábado
32° 18°
Domingo
33° 16°
Segunda
26° 18°
Terça
24° 17°
Quarta
30° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 3 minutos

Semipresencial cresce e amplia acesso ao ensino superior
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova suspensão de norma sobre identificação de indígenas na navegação de interior
Senado Federal Há 3 minutos

Incentivo ao empreendedorismo no ensino médio está na pauta da CE
Saúde Há 19 minutos

Em Criciúma, Hospital Materno-Infantil Santa Catarina faz primeiras aplicações de imunizante contra a bronquiolite em bebês
Entretenimento Há 38 minutos

Acessibilidade leva cegos a exposições imersivas no Festival Fronteiras SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,13%
Euro
R$ 6,12 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,253,73 -4,55%
Ibovespa
179,403,60 pts -0.59%
Mega-Sena
Concurso 2980 (05/03/26)
03
14
27
33
43
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6968 (05/03/26)
08
14
44
56
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3628 (05/03/26)
02
03
04
06
09
10
13
15
16
17
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias