Derrubadas prepara programação especial para celebrar 34 anos de emancipação

A equipe técnica da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Derrubadas realizou, na tarde desta quinta-feira, uma reunião de trabalho para alinhar os últimos detalhes da programação alusiva aos 34 anos de emancipação do município, comemorados ao longo do mês de março.

Durante o encontro, conduzido pela secretária Cristiane Führ, foram discutidos aspectos organizacionais e logísticos das atividades que integram o calendário comemorativo, com o objetivo de garantir uma programação diversificada e bem estruturada para a comunidade.

As celebrações têm início neste sábado, 7 de março, com a 8ª edição dos Jogos de Integração entre Funcionários Municipais. A atividade busca promover o espírito de equipe, fortalecer os vínculos entre os servidores e incentivar a prática esportiva no ambiente de trabalho.

A programação de aniversário se estende durante todo o mês de março e inclui eventos voltados ao esporte, à integração comunitária, à valorização da mulher, ações de cidadania e momentos solenes que marcam a trajetória de desenvolvimento de Derrubadas.

