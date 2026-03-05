Comissão debate encaminhamentos de congresso sobre segurança de fronteiras

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima terça-feira (10) para discutir os encaminhamentos do 1º Congresso Internacional de Segurança de Fronteiras das Assembleias Legislativas (Cisfal), realizado em setembro do ano passado, em Cuiabá (MT).

O debate atende a pedido do deputado Coronel Assis (União-MT) e está marcado para as 10 horas, no plenário 6.

Segundo o deputado, no evento foram discutidos temas como o domínio territorial por facções criminosas, o chamado “novo cangaço”, o tráfico internacional de drogas e de pessoas, crimes ambientais, evasão de divisas, mineração ilegal, uso irregular de agrotóxicos, vulnerabilidades sociais nas regiões de fronteira, além dos desafios institucionais para o enfrentamento dessas práticas.

Coronel Assim informa ainda que, ao final do congresso, deliberou-se pela elaboração de documento oficial contendo propostas e encaminhamentos concretos a serem encaminhados ao Governo Federal, visando o fortalecimento da segurança nas regiões de fronteira do País.

"A audiência pública busca promover o diálogo entre representantes do Poder Público, especialistas e parlamentares, visando assegurar que os encaminhamentos resultantes do congresso possam subsidiar iniciativas legislativas e ações coordenadas em nível nacional, em benefício da segurança pública e da integridade territorial do Brasil", afirma.