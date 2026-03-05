Comissão de Constituição e Justiça aprova criação da Universidade Federal do Vale do Rio Doce

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1995/21, que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Vale do Rio Doce (UFVRD).

Conforme a proposta, a nova instituição será sediada em Governador Valadares (MG), mediante a transformação do atual campus avançado da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em universidade autônoma.

Como foi analisada em caráter conclusivo, a proposta deverá seguir direto para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara.

Para virar lei, a versão final do texto precisa ser aprovada pelas duas Casas.

Impacto regional

Os parlamentares da CCJ acolheram o parecer do relator , deputado Helder Salomão (PT-ES), pela aprovação do projeto.

Segundo ele, a nova universidade faz parte de ações para a melhoria educacional nas áreas atingidas por desastres ambientais na bacia do rio Doce.

O deputado Leonardo Monteiro (PT-MG), autor da proposta, disse que a futura autonomia do campus avançado de Governador Valadares permitirá a definição de linhas estratégicas em consonância com a realidade cultural e social da região.