Imobmeet CRM centraliza processos no mercado imobiliário

O mercado imobiliário fechou 2025 com recordes em lançamentos e vendas, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Em um contexto de crescimento do setor, soluções tecnológicas têm surgido para auxiliar construtoras, incorporadoras e loteadoras a estruturar o processo comercial e o controle financeiro. Um exemplo é o Imobmeet CRM.

Trata-se de um software CRM para incorporadoras e loteadoras que centraliza desde a captura de leads (prospecção de potenciais clientes) ao pós-venda, passando por reserva, disponibilidade, proposta e assinatura de contrato. Em uma expansão recente, foi incorporada também a gestão de recebíveis, isto é, o controle estratégico do que a empresa tem a receber.

"Diferentemente de CRMs que param na reserva ou na venda, o Imobmeet pode resolver um dos gargalos financeiros do pós-venda que as incorporadoras e loteadoras mais enfrentam: o split automático de comissões, evitando a bitributação e fazendo a gestão inteligente de recebíveis. O Imobmeet CRM tem como premissa eliminar a ‘zona cinzenta’ entre o contrato assinado e o dinheiro no caixa. Ao unificar o comercial ao financeiro, a ferramenta tem como potencial acabar com as gambiarras manuais e garantir que o split de comissões seja automático e transparente, protegendo a margem de lucro da empresa", explica Gleybiony Camargo, CEO e fundador da Imobmeet CRM. A sigla CRM significa, em inglês, "gestão de relacionamento com o cliente".

Outras funcionalidades do software incluem: integrações com ERP (um software de gestão), criação de agentes de inteligência artificial (IA), atendimento por WhatsApp, gestão de unidades. Na prática, a solução pode evitar que uma construtora, incorporadora ou loteadora precise recorrer a diferentes aplicativos, planilhas e sistemas para o dia a dia do negócio.

"O Imobmeet pode ser o ‘cérebro’ da operação, buscando garantir que o gestor saiba de fato como está a sua operação comercial e o financeiro entenda como está a saúde financeira da empresa", compara Gleybiony Camargo. A motivação para fazer a ferramenta evoluir de um CRM tradicional para uma solução mais completa veio após a percepção de que a venda imobiliária não termina na assinatura do contrato.

Segundo Gleybiony Camargo, o mercado sofre do que ele chama de "software prateleira": sistemas potentes, mas que o corretor não usa por serem complexos. O Imobmeet busca preencher essa lacuna, fazendo com que toda a equipe adote a solução.

"Se o corretor não usa, o gestor não tem dados. Por isso, o Imobmeet foi desenhado para ser tão intuitivo quanto um aplicativo de delivery, com foco em garantir que o dado chegue limpo para o gestor comercial e para o financeiro", exemplifica o empresário.

Ele diz também que, tradicionalmente, muitos leads se perdem entre o marketing e o atendimento do corretor no setor imobiliário. O Imobmeet busca resolver isso com automação de distribuição e o monitoramento de tempo de resposta somados à qualificação automática via WhatsApp com IA.

Gleybiony Camargo ressalta que dados centralizados podem eliminar as decisões tomadas apenas em crenças ou opiniões. Para uma incorporadora ou loteadora, isso pode ajudar a trazer maior previsibilidade de caixa (melhor compreensão do ritmo de vendas), otimização de investimento (saber qual canal de marketing traz o cliente que realmente assina o contrato) e reduzir o custo operacional (menos retrabalho e fim das planilhas paralelas).

O empresário se diz otimista quanto ao uso de tecnologias cada vez mais inteligentes e integradas no mercado imobiliário. Com a evolução da IA, Gleybiony Camargo sente que muitas incorporadoras e loteadoras abriram a mente para ajustar o processo comercial.

"O futuro é a venda transparente. A jornada de compra será tão fluida quanto uma compra em um e-commerce, com análise de crédito e registro em cartório cada vez mais automatizados e digitais, caracterizando uma venda online, sem burocracia, sendo realizada de forma dinâmica e sem medo", prevê Gleybiony Camargo.

Para saber mais, basta acessar o site do Imobmeet CRM: https://imobmeet.com.br/﻿