Quinta, 05 de Março de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil pede à OMS inclusão de CID de feminicídio

Proposta permite avaliar mulheres que são mortas por serem mulheres

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/03/2026 às 12h58
Brasil pede à OMS inclusão de CID de feminicídio
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Ministério da Saúde solicitou à Organização Mundial da Saúde (OMS) a inclusão da categoria feminicídio na Classificação Internacional de Doenças (CID-11). O objetivo, segundo a pasta, é dar maior visibilidade aos óbitos de mulheres motivados por desigualdade de gênero – atualmente registrados de forma genérica como agressão.

Em nota, o ministério destacou que a violência contra mulheres já é reconhecida pela própria OMS como problema de saúde pública e figura atualmente como um dos principais determinantes sociais da saúde e como grave violação de direitos humanos no Brasil e no mundo.

A proposta deve passar por avaliação técnica e deliberação da OMS e de seus Estados-memos. Se aprovada, passará a integrar a classificação utilizada globalmente. Para a pastam quando uma doença entra na CID, ela deixa de ser vista apenas como relato clínico isolado e passa a ter reconhecimento internacional como condição de saúde.

“Já protocolamos formalmente”, reforçou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante coletiva nesta quinta-feira (5). “Isso dá um reforço muito grande na capacidade de notificação. Quando passa a compor um CID, os profissionais encaram isso com responsabilidade maior. E a capacidade de reunir dados também fica muito mais ágil.”

Segundo Padilha, a proposta foi bem recebida pela direção da entidade. “Vamos trabalhar firmemente até a próxima assembleia-geral da OMS pra ter uma decisão ainda mais firme sobre isso”.

“Vai ser uma contribuição do Brasil para a Classificação Internacional de Doenças, organizada pela Organização Mundial da Saúde. Uma contribuição muito importante pra gente melhorar, qualificar a notificação dessa situação – não só no Brasil como no mundo como um todo”, concluiu.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 horas

SUS: mulheres vítimas de violência terão acesso a reconstrução dental

Serão oferecidos próteses, implantes e restaurações

 © José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 19 horas

Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior

Ativista critica injustiças do Judiciário e foca na educação
Direitos Humanos Há 19 horas

Santos terá centro de memória para vítimas de violência do Estado

Local irá oferecer serviços e acolhimento aos familiares das vítimas

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 19 horas

Polícia quer quebrar sigilo telefônico de réus por estupro coletivo

Pedido de apreensão de celular de adolescente acusado não foi atendido
Direitos Humanos Há 20 horas

Guia orienta sobre como abordar violência de gênero nas redes sociais

Comunicadores e criadores de conteúdo devem ter cuidados específicos

Tenente Portela, RS
33°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 35°
33° Sensação
1.26 km/h Vento
34% Umidade
47% (0.72mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
19h02 Pôr do sol
Sexta
36° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
32° 18°
Segunda
31° 19°
Terça
25° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 26 minutos

Dosimetria: ano eleitoral dificulta análise de vetos polêmicos, aponta consultor
Agricultura Há 41 minutos

Programas para apoiar investimentos nas propriedades rurais estão em operação e já podem ser acessados pelos produtores
Geral Há 56 minutos

Desabamento de lar de idosos em Belo Horizonte causa seis mortes
Economia Há 1 hora

Pós-Carnaval no Rio amplia busca por reorganização
Internacional Há 1 hora

Europa apoia guerra dos EUA e Israel contra Irã; Espanha diverge

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +1,01%
Euro
R$ 6,12 +0,50%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 397,646,12 -3,05%
Ibovespa
180,767,48 pts -2.5%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6967 (04/03/26)
26
47
68
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3627 (04/03/26)
01
02
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2895 (04/03/26)
01
16
22
23
27
29
30
32
42
44
45
55
58
66
79
88
89
90
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2932 (04/03/26)
02
06
15
20
28
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias