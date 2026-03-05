Estudantes da rede estadual podem se candidatar ao Conselho de Participação Estudantil 2026

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), abriu o período de candidaturas para o Conselho de Participação Estudantil 2026 (CPE 2026). Estudantes do Ensino Médio e do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual podem se inscrever até o dia 16 de março. A candidatura deve ser feita diretamente na escola estadual em que o aluno está regularmente matriculado.

A etapa de campanha dos candidatos ocorre até o dia 27 de março. As eleições serão realizadas nas escolas entre os dias 30 de março e 3 de abril. Após a votação, será necessário preencher o formulário de homologação com os dados dos estudantes eleitos. O envio correto dessas informações é necessário para que a escola seja oficialmente registrada no CPE 2026.

Depois das eleições nas escolas, será realizada a fase regional para a escolha dos líderes nas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), com participação das instituições de ensino nas etapas do processo.

O Conselho de Participação Estudantil foi criado em 2024, durante o período da crise climática e das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio daquele ano. A proposta surgiu com o objetivo de ampliar o diálogo com os estudantes e incentivar o envolvimento em temas sociais e políticos. Os próprios estudantes participantes contribuíram para a definição do funcionamento do conselho.

Durante um ano de mandato, os estudantes eleitos participam de fóruns, formações, mentorias e intercâmbios com outras instituições. Nesse período, também podem desenvolver habilidades relacionadas à comunicação, liderança, empatia e oratória, além de apresentar propostas e representar a rede estadual em diferentes espaços.

Em 2025, integrantes do CPE participaram da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, realizada em Belém do Pará, onde trocaram experiências com jovens de diversos países em um evento internacional voltado à ciência, tecnologia, política e preservação ambiental.

O conselho também funciona como um espaço de escuta estudantil dentro da rede estadual, permitindo que estudantes contribuam com sugestões e percepções sobre a realidade escolar.