Quinta, 05 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Leite destaca importância do Passe Fácil Estudantil para ampliar acesso à educação no Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Leite participou, na tarde desta quarta-feira (4/3), de ato institucional do Programa Passe Fácil Estudantil , que amplia o ac...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/03/2026 às 20h17
Leite destaca importância do Passe Fácil Estudantil para ampliar acesso à educação no Rio Grande do Sul
Novo programa moderniza o acesso ao benefício e garante inscrição on-line para estudantes do RS -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite participou, na tarde desta quarta-feira (4/3), de ato institucional do Programa Passe Fácil Estudantil , que amplia o acesso e a permanência de estudantes na educação no Rio Grande do Sul. A iniciativa foi instituída pela Lei 16.363/2025 que assegura subsídio ao transporte público coletivo intermunicipal para alunos regularmente matriculados e com frequência comprovada.

O Passe Fácil Estudantil substitui o antigo Passe Livre Estudantil e apresenta um modelo mais moderno, digital e direto de concessão do benefício. O programa apresenta regras distintas de acesso e funcionamento, conforme a localidade de residência do estudante - interior, regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas.

Durante o ato, Leite reforçou que a medida representa um avanço nas políticas de públicas de educação e mobilidade no Estado. “O Passe Fácil Estudantil ajuda a remover barreiras para quem quer estudar. Garantir o deslocamento entre a casa e a instituição de ensino significa ampliar oportunidades e permitir que mais jovens possam construir seu futuro por meio da educação”, afirmou o governador.Também participou do ato o deputado Tiago Cadó, autor da proposta que inspirou a legislação atual.

“Deslocamento garantido é oportunidade ampliada”, ressalta Leite sobre o Passe Fácil Estudantil -Foto: Maurício Tonetto/Secom
“Deslocamento garantido é oportunidade ampliada”, ressalta Leite sobre o Passe Fácil Estudantil -Foto: Maurício Tonetto/Secom

As inscrições para o Programa Passe Fácil Estudantil estão abertas até o dia 27 de março para estudantes que residem no interior do Rio Grande do Sul e necessitam de auxílio para o deslocamento até instituições de ensino localizadas em outro município. Já para alunos das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas o acesso ao benefício não tem prazo determinado. Todas as inscrições do programa devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio do site oficial do Passe Fácil .

O vice-governador e coordenador da reformulação do programa, Gabriel Souza, destaca que a principal mudança foi a simplificação do acesso ao benefício para alunos que residem em uma cidade e estudam em outra. “O Passe Fácil Estudantil está diferente e melhor porque modernizamos o programa e facilitamos o acesso. Agora, a inscrição é totalmente digital, feita pelo próprio estudante, com menos burocracia e mais agilidade. Nosso objetivo é garantir que ninguém deixe de estudar por falta de transporte, fortalecendo o acesso e a permanência na educação em todo o Rio Grande do Sul”, afirma.

Benefício pode chegar a um piso salarial regional por semestre e será pago por cartão magnético individual -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Benefício pode chegar a um piso salarial regional por semestre e será pago por cartão magnético individual -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Estudantes do interior: inscrição com prazo definido

Para os estudantes residentes no interior, o processo de inscrição ocorre por meio de edital específico publicado pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan). Nesta modalidade, o próprio aluno é responsável por realizar o cadastro e anexar a documentação exigida na plataforma digital do programa. Ao contrário do modelo anterior, os municípios não participam mais das etapas de inscrição, análise ou prestação de contas.

Outra mudança significativa é o novo formato de repasse do benefício. Após aprovação do cadastro, o valor do auxílio será creditado diretamente ao estudante por meio de cartão magnético pessoal e intransferível, emitido por instituição financeira oficial e destinado exclusivamente ao pagamento do transporte. Após a geração do cartão magnético, o aluno será informado, por meio do sistema, sobre o procedimento e o local para sua retirada.

O subsídio pode chegar ao limite de um piso salarial regional do Rio Grande do Sul (faixa 1) por semestre, sendo calculado conforme a distância percorrida, os dias letivos presenciais e os recursos disponíveis no fundo do programa. A Metroplan possui prazo de até dez dias úteis para análise da documentação após o envio completo.

Regiões metropolitanas e aglomerações urbanas: inscrições permanentes

Para estudantes residentes nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, o funcionamento do Passe Fácil Estudantil ocorre de forma contínua. Nesses casos, não há edital nem prazo de inscrição, permanecendo o cadastro aberto durante todo o ano.

O benefício é concedido no âmbito do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano (SETM) e assegura:

  • subsídio de 100% da tarifa para viagens realizadas exclusivamente em linhas integrantes do SETM;
  • utilização de até dois passes por dia letivo em linhas de modalidade comum;
  • uso exclusivo no trajeto entre residência e a instituição de ensino.

Para realizar o cadastro, o estudante deve apresentar carteira estudantil válida emitida por entidades credenciadas, como:

  • UEE – União Estadual de Estudantes do RS
  • Uges – União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas
  • Aergs – Associação dos Estudantes do Rio Grande do Sul
  • Aulin – Escritório Regional da Aglomeração Urbana do Litoral Norte

Quem pode participar

Podem solicitar o benefício estudantes que:

  • residam em município diferente daquele onde estudam;
  • estejam regularmente matriculados em instituição de ensino;
  • atendam aos critérios de renda do programa;
  • comprovem frequência escolar mínima de 75%.

O limite de renda familiar é de até 1,5 piso salarial regional do RS (Faixa 1) ou salário mínimo nacional per capita, prevalecendo o critério mais favorável ao estudante.

Texto: Paulo César Pedroza/Ascom Sedur e Sue Gotardo/Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 5 horas

Estudo mostra que 90% dos cuidadores informais no Brasil são mulheres

Mudança depende da educação de meninos e meninas

 -
Educação Há 6 horas

Estudantes da Rede Estadual já podem se candidatar para o Conselho de Participação Estudantil 2026

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promove uma oportunidade especial para estudantes da Rede Estadual que desejam faz...

 Encontro reuniu organizações que atuam em colaboração com a Seduc em iniciativas voltadas à gestão, alfabetização e aprendizagem -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc
Educação Há 8 horas

Governador Eduardo Leite reúne parceiros para fortalecer avanços da educação gaúcha

Na manhã desta quarta-feira (4/3), o governador Eduardo Leite recebeu, no Palácio Piratini, representantes de instituições parceiras da educação pú...
Educação Há 13 horas

Pé-de-Meia paga incentivos a alunos nascidos em setembro e outubro

Pagamentos de R$ 1 mil e R$ 200 do programa seguem até quinta-feira

 (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Educação Há 2 dias

Inep libera emissão de certificado do ensino médio para participantes do Enem 2025

Novo sistema digital promete agilizar a entrega do documento aos candidatos que atingiram a pontuação mínima exigida

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.94 km/h Vento
58% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Lula conversa com Pedro Sánchez e confirma viagem à Espanha
Geral Há 3 horas

Campanha do BB para Minas Gerais supera R$ 1,5 milhão
Direitos Humanos Há 3 horas

Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior
Emendas Há 3 horas

Municípios da Região Celeiro recebem mais de R$ 87 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025
Cultura Há 3 horas

Filha de Pedro Ortaça é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,29%
Euro
R$ 6,07 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,099,35 -1,18%
Ibovespa
185,366,44 pts 1.24%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias