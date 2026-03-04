Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Guia orienta sobre como abordar violência de gênero nas redes sociais

Comunicadores e criadores de conteúdo devem ter cuidados específicos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/03/2026 às 19h48

Falar sobre violência de gênero exige cuidado sobre o impacto que palavras, perguntas e imagens podem ter. Com o objetivo de contribuir para uma internet mais responsável, informada e acolhedora, a ONG Redes Cordiais lançou a cartilha Fala que Protege: guia para comunicadores sobre a violência contra a mulher .

Embora direcionada a comunicadores e influenciadores digitais, a cartilha será disponibilizada gratuitamente ao público. A iniciativa conta com apoio do YouTube e propõe orientar criadores de conteúdo na abordagem responsável de casos de violência contra meninas e mulheres nas redes sociais.

O lançamento oficial está previsto para o próximo domingo (8), Dia Internacional da Mulher, e ocorre em meio ao aumento da repercussão de crimes de gênero e à disseminação de discursos de ódio na internet, incluindo grupos associados aos chamados movimentos “redpill”.

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2025 foram registradas 621.202 medidas protetivas concedidas, 998.368 novos processos por violência doméstica e 4.243 casos de feminicídio em tribunais de primeiro grau. Em 2020, haviam sido contabilizados 2.188 feminicídios, o que representa uma alta de quase 94% em cinco anos.

A diretora executiva e co-fundadora do Redes Cordiais, Clara Becker, reforça que a internet tem sido um ambiente de amplificação desses discursos.

“Não é que as violências não acontecessem antes do advento das redes, mas vemos que hoje essas violações têm se amparado em discursos de ódio que são disseminados na internet, principalmente em grupos que se propõem a induzir meninos e homens a odiar meninas e mulheres, nutrindo esses sentimentos de controle e posse para legitimar seus comportamentos”, diz Becker.

Orientações

O material traz a diferenciação dos tipos de violência, esclarece o conceito de consentimento e apresenta recomendações práticas para cobertura jornalística e produção de conteúdo.

As principais orientações são:

  • Não culpabilizar a vítima, independentemente de roupas, comportamento, histórico pessoal, uso de álcool ou escolhas afetivas.
  • Evitar o uso da voz passiva, como “Mulher é morta”. Isso pode esconder a responsabilidade do agressor.
  • Não recorrer ao sensacionalismo, como descrever episódios de violência com detalhes e imagens sensíveis.
  • Contextualizar os casos dentro de estruturas mais amplas, como misoginia e racismo.
  • Permitir que sobreviventes falem por si, sem induzir respostas.
  • Ao falar sobre o agressor, não antecipar sentença judicial. Adotar termos como “suspeito”, “acusado”, “investigado”, de acordo com cada caso.

Há ainda um capítulo dedicado a comunicadores que sejam procurados por vítimas. O documento orienta a manter uma abordagem acolhedora, não duvidar do relato, oferecer contatos de serviços oficiais, como o Ligue 180 e o 190, além de não divulgar histórias sem autorização e reconhecer limites pessoais diante da situação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 horas

Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior

Ativista critica injustiças do Judiciário e foca na educação
Direitos Humanos Há 3 horas

Santos terá centro de memória para vítimas de violência do Estado

Local irá oferecer serviços e acolhimento aos familiares das vítimas

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 4 horas

Polícia quer quebrar sigilo telefônico de réus por estupro coletivo

Pedido de apreensão de celular de adolescente acusado não foi atendido
Direitos Humanos Há 4 horas

Mutirão cumprirá mil mandados de prisão contra agressores de mulheres

Comitê anuncia plano de combate à violência de gênero no Brasil

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 8 horas

Março de luta: ações intensificam combate à violência contra a mulher

“Não podemos admitir retrocessos”, diz ministra Márcia Lopes

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.94 km/h Vento
58% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Lula conversa com Pedro Sánchez e confirma viagem à Espanha
Geral Há 3 horas

Campanha do BB para Minas Gerais supera R$ 1,5 milhão
Direitos Humanos Há 3 horas

Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior
Emendas Há 3 horas

Municípios da Região Celeiro recebem mais de R$ 87 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025
Cultura Há 3 horas

Filha de Pedro Ortaça é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,29%
Euro
R$ 6,07 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,099,35 -1,18%
Ibovespa
185,366,44 pts 1.24%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias