Estudantes da Rede Estadual já podem se candidatar para o Conselho de Participação Estudantil 2026

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promove uma oportunidade especial para estudantes da Rede Estadual que desejam fazer diferença em suas comunidades escolares. Até o dia 16 de março, estudantes do Ensino Médio e do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental podem se candidatar para o Conselho de Participação Estudantil 2026 (CPE 2026), um projeto da Seduc que visa incentivar a liderança, o engajamento e o protagonismo juvenil. A candidatura deve ser realizada na escola estadual onde o estudante estiver regularmente matriculado.

As campanhas dos estudantes que se candidatarem vão até o dia 27 de março, e as eleições acontecem de 30 de março a 3 de abril, nas escolas. Após a eleição, é obrigatório realizar o preenchimento do formulário de homologação com os dados dos líderes eleitos. Sem o envio correto das informações, a escola não constará oficialmente no CPE 2026.

Após as eleições escolares, acontece a etapa regional para definição dos líderes regionais nas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). A participação das escolas é fundamental em todas as etapas.

O que é o Conselho de Participação Estudantil?

O Conselho de Participação Estudantil foi criado em 2024, no contexto da crise climática e das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, em maio do mesmo ano. O objetivo era ampliar o diálogo com os estudantes e incentivar o engajamento em causas políticas e sociais. Os estudantes integrantes do CPE ajudaram a projetar o funcionamento do conselho.

Ao longo de um ano, os estudantes eleitos para o CPE participarão de fóruns, formações, mentorias e intercâmbios com outras instituições. O mandato é estruturado para que os estudantes possam desenvolver habilidades como oratória, comunicação, empatia e liderança. Além disso, poderão apresentar propostas para representar a rede estadual regionalmente, nacionalmente e internacionalmente.

Protagonismo dos estudantes gaúchos na COP30

Em 2025, jovens integrantes do CPE tiveram a oportunidade de participar da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém do Pará, trocando experiências com jovens do mundo todo em um dos eventos mais importantes sobre ciência, política, tecnologia e preservação do Meio Ambiente.

MiniCOP destacou papel da juventude na construção da Conferência do Clima, a COP 30, em Belém -Foto: Ascom Seduc

Formação de lideranças

O CPE é um programa estratégico da Secretaria da Educação, pois vai além da participação em formações e eventos: ele abre espaço para que os estudantes expressem sua voz, estejam em destaque em suas escolas e regionais e se reconheçam como agentes de transformação. Ao assumir a liderança, o jovem desenvolve competências pessoais e socioemocionais, amplia sua autonomia e passa a ter oportunidade concreta de planejar e executar ações relevantes para o seu contexto.

O Conselho também atua como uma linha de frente da Seduc na escuta estudantil, contribuindo para que as políticas públicas educacionais sejam mais efetivas, conectadas à realidade e construídas com retorno direto da visão dos próprios estudantes.