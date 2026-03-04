Quarta, 04 de Março de 2026
Deputados analisam em Plenário a PEC da Segurança Pública; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora a PEC da Segurança Pública (PEC 18/25), que pretende melhorar a integração dos órgãos de segurança e garantir ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
04/03/2026 às 17h42
Deputados analisam em Plenário a PEC da Segurança Pública; acompanhe
A Câmara dos Deputados analisa agora a PEC da Segurança Pública (PEC 18/25), que pretende melhorar a integração dos órgãos de segurança e garantir mais recursos para o setor.

Após negociações intermediadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o relator da PEC, deputado Mendonça Filho (União-PE), aceitou retirar do texto a diminuição da maioridade penal de 18 anos para 16 anos em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, cuja validade dependeria de um referendo popular.

A PEC foi enviada pelo Executivo na tentativa de melhorar a integração entre os vários órgãos de segurança pública, mas o relator optou por retirar dispositivos que considerava inconstitucionais por concentrar poder decisório no governo federal nas situações de cooperação.

Pauta urgente
Ao anunciar a votação em Plenário, o presidente da Câmara justificou que o prazo de análise na comissão especial já estava esgotado. "Entendemos que esta é uma pauta urgente da sociedade brasileira, e a comissão especial cumpriu o seu propósito de discutir exaustivamente a matéria com a participação de membros do governo federal, governadores, técnicos de segurança pública e autoridades da área que estiveram contribuindo com o trabalho do relator", disse Hugo Motta. "Depois da reunião de líderes, tivemos praticamente um consenso no entendimento de que deveríamos votar a PEC em Plenário no dia de hoje."

Neste momento, o relator, deputado Mendonça Filho, apresenta seu parecer com substitutivo.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
