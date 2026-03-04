Governador Eduardo Leite reúne parceiros para fortalecer avanços da educação gaúcha

Encontro reuniu organizações que atuam em colaboração com a Seduc em iniciativas voltadas à gestão, alfabetização e aprendizagem -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

Na manhã desta quarta-feira (4/3), o governador Eduardo Leite recebeu, no Palácio Piratini, representantes de instituições parceiras da educação pública para um café da manhã institucional. O encontro reuniu lideranças do governo do Estado e organizações do terceiro setor que atuam em colaboração com a Secretaria da Educação (Seduc) em iniciativas voltadas à gestão, alfabetização, aprendizagem, equidade e Ensino em Tempo Integral.

O governador Eduardo Leite destacou que os avanços são resultado de planejamento e cooperação. “A revolução que nosso governo está promovendo na educação atuou em diversas frentes. Desde aquelas que criam um melhor ambiente de aprendizagem, como obras para deixar as escolas mais bonitas e adequadas, uniforme e aumento da merenda. Até uma série de incentivos e mecanismos para melhorar a aprendizagem, como o Alfabetiza Tchê, o Aprende Mais, Todo Jovem na Escola, Programa de Reconhecimento da Educação e tantas outras ações. Para cada uma dessas ações, tivemos muito apoio desses parceiros, que para além do apoio técnico e financeiro, nos dão a certeza de que não estamos sozinhos na missão de transformar a educação gaúcha”, afirmou.

Participaram da agenda a secretária da Educação, Raquel Teixeira; a secretária-adjunta em exercício, Iracema Castelo Branco, e representantes da Fundação Telefônica Vivo, Associação Bem Comum, Instituto Ayrton Senna, Mente Viva, Instituto Escola da Escolha, CENPRE, Instituto Iungo, Instituto Unibanco, Imaginable Futures, Instituto Sonho Grande, Projetos IDG, Instituto Natura, Profissão Docente, Instituto Reúna, Fundação Itaú Educação e Trabalho, entre outras.

O governador Eduardo Leite destacou que os avanços são resultado de planejamento e cooperação e ressaltou apoio dos parceiros -Foto: Gustavo Perez/Ascom Seduc

Resultados e políticas estruturantes

Durante o encontro, foram detalhadas as principais políticas estruturantes implementadas pela Seduc nos últimos anos, evidenciando a transformação da Rede Estadual a partir de gestão, investimento, avaliação e foco na aprendizagem. Na área de infraestrutura e gestão, o Programa Agiliza Educação já repassou R$ 925 milhões diretamente às escolas desde 2022 (sendo R$ 305 milhões apenas em 2025). A política de equidade e pertencimento à rede incluiu investimento de R$ 260 milhões em uniformes escolares, beneficiando 720 mil estudantes e mais de 40 mil professores.

Cartão do Pé no Futuro garante R$ 150 para que os estudantes possam comprar tênis e meias - Foto: Vitor Rosa/Secom

No campo da permanência e do desempenho, o Programa Pé no Futuro já investiu R$ 47 milhões, com foco no atendimento de 315 mil estudantes em situação de vulnerabilidade, integrando a política do Todo Jovem na Escola, que paga uma bolsa mensal (R$ 150 ou R$ 225 no Ensino Médio Integral), além de auxílio para material escolar, poupança aprovação e incentivo à participação no Sistema de Avaliação da Educação no RS.

Indicadores da educação em constante melhora no RS

Os indicadores mostram avanço expressivo. Em 2019, o Ensino Médio gaúcho tinha 65% de participação no Sistema de Avaliação da Educação Brasileira (SAEB), 17,4% de reprovação, 6,3% de abandono e apenas 18 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Em 2025, o Estado alcançou 93% de participação no Simulado SAEB, reduziu a reprovação para 7,7% e o abandono para 3,2%, além de ter ampliado o número de escolas de Ensino Médio em Tempo Integral para 432 - sendo 529 com oferta integral também no ensino fundamental.

Pela primeira vez, expansão do Tempo Integral foi realizada por chamamento público com participação das comunidades escolares -Foto: Luís André/Secom

Ainda, foi registrado no Estado um crescimento de 18% na procura por vagas e matrícula na Rede Estadual. Outro dado comemorado no encontro foi a taxa de aprovação, que subiu de 83% para 89%, com redução de 39% no gap racial entre estudantes brancos e pretos, pardos e indígenas. “As políticas estruturantes, como as que envolvem gestão, avaliação e escolas integrais, são fundamentais para consolidarmos uma educação pública de qualidade. Implementamos políticas específicas nas áreas de combate ao racismo, direitos indígenas, tecnologia e meio ambiente, sempre em colaboração com nossos parceiros”, afirmou Raquel.

Também foram destacados o fortalecimento do protagonismo estudantil, com iniciativas como MiniCOP RS e participação na COP30, e a reestruturação da Seduc, com criação de áreas voltadas à educação baseada em evidências, desenvolvimento profissional e bem-estar escolar.

Parcerias pela aprendizagem e equidade

Investimento em uniformes se soma a outras iniciativas do governo do Estado para valorizar alunos e professores da Rede Estadual - Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

As instituições parceiras apresentaram breves balanços de suas atuações no Estado. A Fundação Telefônica Vivo reforçou o apoio ao desenvolvimento de competências digitais e à formação em inteligência artificial para gestores. O Instituto Ayrton Senna destacou ações voltadas à alfabetização na idade certa, recomposição de aprendizagem e desenvolvimento socioemocional.

O Instituto Escola da Escolha, o Instituto Sonho Grande e o Instituto Natura enfatizaram o apoio à expansão e qualificação do Ensino Médio Integral, com foco em equidade racial e melhoria dos indicadores de aprendizagem. Já o CENPRE apresentou os resultados da mentoria pedagógica, que alcançou mais de 1,8 mil escolas e impactou quase 588 mil estudantes.

Outras organizações, como Instituto Unibanco, Instituto Iungo, Instituto Reúna, Fundação Itaú Educação e Trabalho, Imaginable Futures, Mente Viva, Profissão Docente e IDG, reforçaram a importância da formação continuada, do fortalecimento curricular e do cuidado com o bem-estar escolar.

O encontro reforçou o compromisso conjunto de ampliar oportunidades e garantir uma educação pública de qualidade, inclusiva e transformadora para todos os estudantes da Rede Estadual.