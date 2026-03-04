Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

"Temos que agir", diz ministra das mulheres sobre estupro no Rio

Márcia Lopes tratou do tema em seminário pelo fim da violência no país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/03/2026 às 14h38

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, reiterou nesta quarta-feira (4) o compromisso do Estado no combate ao feminicídio, principalmente para conter casos de violência como o estupro coletivo da menina de 17 anos no Rio . De acordo com ela, indignação apenas não basta.

“São cinco jovens, e a gente se pergunta o porquê. Até onde vamos? Quando a Maria da Penha conta a sua história, quando a Juliana que levou 61 socos conta a sua história, não podemos ficar só indignados e estarrecidos, temos que agir.”

A ministra fez o comentário – na abertura do Seminário “Brasil pela Vida das Meninas e Mulheres” – organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (apelidado de Conselhão), no Palácio do Planalto.

A violência ocorreu no dia 31 de janeiro e foi denunciada pela mãe da jovem vítima. O terceiro envolvido , filho do ex-subsecretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do governo do Rio de Janeiro, foi preso nesta manhã.

Agenda de março

Márcia Lopes reforçou que em todo o mês de março o governo federal terá atividades em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, lembrado em 8 de março , e que as mensagens levadas pelos integrantes do Conselhão têm o poder de mudar a realidade do país.

“Neste país que é tão grande – somos 107 milhões mulheres –, quem cuida das mulheres, quem assegura a liberdade e a igualdade de gênero, cuida da sociedade e projeta o país de futuro que projetamos e sonhamos”, questionou.


A ministra ainda destacou o compromisso firmado entre os Três Poderes para focar em medidas pelo enfrentamento contra o feminicídio e pela garantia da vida de meninas e mulheres.

“Vamos compor uma agenda comum que radicalize e ponha o dedo onde é preciso para fazer chegar as ações aos estados e nos municípios.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Intervir, proteger e denunciar

No diálogo entre representantes do governo e da sociedade civil, a conselheira e empresária brasileira Luiza Helena Trajano defendeu que, em briga de marido e mulher, os empresários devem, sim, "meter a colher".

A executiva abordou a campanha “Isto tem nome. É Assédio Sexual”, do grupo Mulheres do Brasil, para explicar formas de comportamentos abusivos, assédio sexual e moral, especialmente no ambiente de trabalho.

Luiza Trajano convocou o empresariado brasileiros a se unir no combate às violências de gênero e a conhecer os órgãos públicos que já desenvolvem ações sobre o tema. “Garanto que o custo de prevenir é barato e muito menor do que o custo de perder uma colaboradora no curso deste processo.”

Criado em 2013, o grupo Mulheres do Brasil reúne mulheres de diversos segmentos com o objetivo de engajar a sociedade civil na conquista de igualdade de oportunidades entre gêneros e raças.

Acompanhe aqui o seminário:

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 horas

Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior

Ativista critica injustiças do Judiciário e foca na educação
Direitos Humanos Há 3 horas

Santos terá centro de memória para vítimas de violência do Estado

Local irá oferecer serviços e acolhimento aos familiares das vítimas

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 4 horas

Polícia quer quebrar sigilo telefônico de réus por estupro coletivo

Pedido de apreensão de celular de adolescente acusado não foi atendido
Direitos Humanos Há 4 horas

Guia orienta sobre como abordar violência de gênero nas redes sociais

Comunicadores e criadores de conteúdo devem ter cuidados específicos
Direitos Humanos Há 4 horas

Mutirão cumprirá mil mandados de prisão contra agressores de mulheres

Comitê anuncia plano de combate à violência de gênero no Brasil

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.94 km/h Vento
58% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Lula conversa com Pedro Sánchez e confirma viagem à Espanha
Geral Há 3 horas

Campanha do BB para Minas Gerais supera R$ 1,5 milhão
Direitos Humanos Há 3 horas

Maria da Penha pede rede direta de apoio para mulheres do interior
Emendas Há 3 horas

Municípios da Região Celeiro recebem mais de R$ 87 milhões em emendas parlamentares entre 2023 e 2025
Cultura Há 3 horas

Filha de Pedro Ortaça é escolhida patrona dos Festejos Farroupilhas 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 -0,29%
Euro
R$ 6,07 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,099,35 -1,18%
Ibovespa
185,366,44 pts 1.24%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias