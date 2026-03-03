Quarta, 04 de Março de 2026
Segundo envolvido em estupro coletivo se entrega no Rio

A 12ª DP em Copabana conduz as investigações

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/03/2026 às 14h32

Um segundo envolvido no estupro coletivo de uma adolescente, de 17 anos, em Copacabana, na zona Sul do Rio, apresentou-se à polícia no início da tarde desta terça-feira (3). Ele está na 10ª Delegacia de Polícia (DP), em Botafogo, e deve ser levado para a 12ª DP, em Copacabana, que é responsável pelas investigações.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, este segundo envolvido também tomou a decisão depois do intenso trabalho de investigação conduzido pela 12ª DP (Copacabana), que identificou quatro maiores de 18 anos e 19 anos e um menor de 17 anos envolvidos no crime. Hoje mais cedo um outro envolvido já tinha se entregado na 12ª DP. Os dois que estão presos têm 19 anos.

A delegacia de Copacabana indiciou os cinco no dia 27 de fevereiro . “Eles responderão pelo crime de estupro, e o menor responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime”, informou a Polícia Civil.

De acordo com as investigações, em janeiro deste ano, por meio de uma mensagem, a vítima foi convidada por um aluno da sua escola para ir à casa de um amigo. Quando chegaram ao prédio, o adolescente insinuou que fariam “algo diferente”, o que foi recusado imediatamente pela jovem. “No interior do apartamento, a vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Com a negativa, eles passaram a despir-se e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra ela”, informou a secretaria.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
