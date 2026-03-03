Quarta, 04 de Março de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Coronel Bicaco encerra ano de 2025 com mais contratações do que demissões

Levantamento oficial aponta saldo positivo e destaque para o setor agropecuário.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom – Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco
03/03/2026 às 14h25 Atualizada em 03/03/2026 às 14h36
Coronel Bicaco encerra ano de 2025 com mais contratações do que demissões
(Foto: Benhur Nunes)

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED), publicados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), revelam que Coronel Bicaco terminou o ano passado com saldo positivo na geração formal de postos de trabalho. No período analisado, ocorreram 308 admissões e 288 desligamentos. O estoque – que corresponde ao total de vínculos celetistas ativos em um determinado momento – ficou em 750.

Quando observados os totais do “grande grupamento”, verifica-se que os setores de agropecuária, construção e serviços registraram desempenho favorável. Enquanto isso, indústria e comércio contabilizaram resultado negativo. Em números absolutos, a agropecuária apresentou o melhor cenário: saldo de 29 empregos criados com carteira assinada.

O Poder Executivo vem realizando ações e investindo recursos públicos para diminuir a quantidade de desempregados e desocupados em Coronel Bicaco. Destaque para o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável (PID) que, por meio da concessão de benefícios fiscais, estimula a abertura de novos empreendimentos e, consequentemente, a geração de mais vagas de trabalho. Atualmente, tramita o processo que determinará as empresas aptas a ocupar os pavilhões do Distrito Industrial II.

Há ainda preocupação quanto ao preparo das pessoas para o mercado de trabalho. Neste sentido, o Município firmou convênio com o Governo do Estado no âmbito do RS Qualificação Recomeçar. Os cursos gratuitos e relacionados à economia local estão em andamento e abrangem as seguintes áreas: operador de máquinas agrícolas, instalação e manutenção de ar-condicionado, marketing digital e cuidador de idosos. As oficinas do CRAS e as qualificações realizadas em parceria com entidades proporcionam ensinamentos que contribuem para a conquista de emprego com carteira assinada ou se tornam uma nova alternativa de renda.

O prefeito Arleu Valadar Machado salientou a importância de investir no empreendedorismo como caminho sólido para o desenvolvimento sustentável de Coronel Bicaco. Segundo ele, criar um ambiente favorável aos negócios é fundamental para estimular a abertura de novas empresas e fortalecer aquelas que já atuam no Município. — Cada novo empreendimento que surge representa mais empregos, maior circulação de recursos e mais dignidade para as famílias — afirmou.

O chefe do Poder Executivo enfatizou que a geração de empregos é um dos objetivos da gestão. Para ele, o acesso ao trabalho formal não apenas garante estabilidade financeira, mas amplia o poder aquisitivo da população, permitindo que as famílias invistam em educação, moradia, alimentação e qualidade de vida. — Quando o cidadão tem renda, ele consome no comércio local, fortalece nossos empreendedores e impulsiona um ciclo virtuoso de crescimento — ponderou.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Juliano Verardi / Imprensa TJ-RS)
Decisão Judicial Há 14 horas

Justiça concede liberdade condicional a ex-produtor da Gurizada Fandangueira

Medida foi autorizada pelo Tribunal de Justiça gaúcho e impõe regras a serem cumpridas

 (Foto: Arquivo Pessoal)
Alerta Há 2 dias

Jovem natural de Crissiumal desaparece após dar entrada em hospital em SC

Família pede apoio da comunidade para obter informações sobre o paradeiro.

 (Foto: Divulgação / Folder / Cresol)
Cooperativismo Há 5 dias

Cresol inicia Assembleias 2026 com foco na participação dos associados

Período reforça gestão democrática e definição do futuro da cooperativa.

 (Foto: Geração / IA)
Saúde Pública Há 5 dias

Brasil relembra confirmação do primeiro caso de Covid-19 seis anos depois

Data marca o início de uma crise sanitária que transformou a rotina do país e deixou impactos duradouros

 (Foto: Geração / IA)
Tradição Gaúcha Há 6 dias

MTG esclarece que curso para cavaleiros é decisão exclusiva da 12ª Região Tradicionalista

Entidade reforça que não há obrigatoriedade estadual para certificação em cavalgadas oficiais.

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
22° Sensação
0.87 km/h Vento
73% Umidade
27% (0.24mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h04 Pôr do sol
Quinta
38° 19°
Sexta
36° 17°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 18°
Segunda
35° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova departamento no CNJ para monitorar decisões internacionais sobre direitos humanos
Câmara Há 4 horas

Câmara premia cinco obras audiovisuais contra a violência doméstica
Economia Há 4 horas

Fim do 6x1: Lula propõe negociação entre patrões, empregados e governo
Economia Há 4 horas

Aposta do CE acerta dezenas da Mega e leva prêmio de R$ 158 milhões
Habitação Há 4 horas

Governo do Estado inicia série de vistorias às obras do Programa A Casa é Sua - Calamidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 -0,41%
Euro
R$ 6,11 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,674,09 +0,80%
Ibovespa
183,104,88 pts -3.28%
Mega-Sena
Concurso 2979 (03/03/26)
18
27
37
43
47
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6966 (03/03/26)
09
19
26
28
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3626 (03/03/26)
01
02
03
06
07
09
10
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias