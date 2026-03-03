Coronel Bicaco encerra ano de 2025 com mais contratações do que demissões

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED), publicados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), revelam que Coronel Bicaco terminou o ano passado com saldo positivo na geração formal de postos de trabalho. No período analisado, ocorreram 308 admissões e 288 desligamentos. O estoque – que corresponde ao total de vínculos celetistas ativos em um determinado momento – ficou em 750.

Quando observados os totais do “grande grupamento”, verifica-se que os setores de agropecuária, construção e serviços registraram desempenho favorável. Enquanto isso, indústria e comércio contabilizaram resultado negativo. Em números absolutos, a agropecuária apresentou o melhor cenário: saldo de 29 empregos criados com carteira assinada.

O Poder Executivo vem realizando ações e investindo recursos públicos para diminuir a quantidade de desempregados e desocupados em Coronel Bicaco. Destaque para o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável (PID) que, por meio da concessão de benefícios fiscais, estimula a abertura de novos empreendimentos e, consequentemente, a geração de mais vagas de trabalho. Atualmente, tramita o processo que determinará as empresas aptas a ocupar os pavilhões do Distrito Industrial II.

Há ainda preocupação quanto ao preparo das pessoas para o mercado de trabalho. Neste sentido, o Município firmou convênio com o Governo do Estado no âmbito do RS Qualificação Recomeçar. Os cursos gratuitos e relacionados à economia local estão em andamento e abrangem as seguintes áreas: operador de máquinas agrícolas, instalação e manutenção de ar-condicionado, marketing digital e cuidador de idosos. As oficinas do CRAS e as qualificações realizadas em parceria com entidades proporcionam ensinamentos que contribuem para a conquista de emprego com carteira assinada ou se tornam uma nova alternativa de renda.

O prefeito Arleu Valadar Machado salientou a importância de investir no empreendedorismo como caminho sólido para o desenvolvimento sustentável de Coronel Bicaco. Segundo ele, criar um ambiente favorável aos negócios é fundamental para estimular a abertura de novas empresas e fortalecer aquelas que já atuam no Município. — Cada novo empreendimento que surge representa mais empregos, maior circulação de recursos e mais dignidade para as famílias — afirmou.

O chefe do Poder Executivo enfatizou que a geração de empregos é um dos objetivos da gestão. Para ele, o acesso ao trabalho formal não apenas garante estabilidade financeira, mas amplia o poder aquisitivo da população, permitindo que as famílias invistam em educação, moradia, alimentação e qualidade de vida. — Quando o cidadão tem renda, ele consome no comércio local, fortalece nossos empreendedores e impulsiona um ciclo virtuoso de crescimento — ponderou.

