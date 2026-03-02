Saúde estadual forma 70 novos especialistas em Atenção Primária

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) celebrou, na última sexta-feira, 27, a formatura do Programa de Fomento à Especialização Profissional (FEPAPS), promovido pela Escola de Saúde Pública (ESPSC). A solenidade marcou a conclusão da pós-graduação de 70 profissionais das turmas 2024-2025 e foi realizada no Centro Multiuso de São José, na Grande Florianópolis.

A iniciativa contemplou profissionais que atuaram em 26 municípios catarinenses, em modelo de integração ensino-serviço, ampliando a oferta de especialistas para a Atenção Primária à Saúde (APS). Foram certificados residentes e pós-graduandos das áreas de Educação Física, Nutrição, Psicologia, Enfermagem e Medicina, vinculados a programas de residência e pós-graduação lato sensu nas áreas de Medicina de Família e Comunidade, Saúde da Família e Comunidade, Educação Permanente em Saúde e Preceptoria.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

“A Atenção Primária é capaz de resolver a maioria das necessidades da população, desde que conte com equipes qualificadas, integradas e comprometidas com o cuidado longitudinal, a prevenção, a promoção da saúde e a coordenação da rede. Esses profissionais escolheram atuar onde os desafios são maiores, aprendendo a decidir com base científica e sensibilidade, compreendendo que escutar é tão terapêutico quanto prescrever e que o cuidado integral exige trabalho em equipe, diálogo e corresponsabilização. É nesse sentido que o FEPAPS se consolida como política pública, ao formar especialistas onde a vida acontece e onde a saúde se constrói cotidianamente”, destacou a diretora da ESPSC, Aline Daiane Schlindwein.

Também participaram do evento preceptores, tutores, gestores municipais, referências focais de aprendizagem e coordenações de curso, reforçando o compromisso institucional com a qualificação técnica.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

“Há 10 anos, em março de 2016, teve início o Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade. Ao celebrar uma década de trajetória, chegamos à 9ª turma formada. O programa foi implantado na Atenção Primária, com oferta inicial de 64 vagas, e se consolidou ao longo dos anos na formação de especialistas”, comentou a coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação da ESPSC, Aparecida de Cássia Rabetti.

O FEPAPS foi aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em fevereiro de 2020 e implantado em 2021. Pioneiro no Brasil, o projeto é desenvolvido pela SES em parceria com municípios integrantes da Rede de Integração Ensino e Serviço e está presente atualmente em 40 cidades, com abordagem multicêntrica e inovadora.

