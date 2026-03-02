Terça, 03 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde estadual forma 70 novos especialistas em Atenção Primária

Foto: Victória Lopes/Ascom SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) celebrou, na última sexta-feira, 27, a formatura do Programa de Fomento à Espec...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
02/03/2026 às 18h13
Saúde estadual forma 70 novos especialistas em Atenção Primária
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) celebrou, na última sexta-feira, 27, a formatura do Programa de Fomento à Especialização Profissional (FEPAPS), promovido pela Escola de Saúde Pública (ESPSC). A solenidade marcou a conclusão da pós-graduação de 70 profissionais das turmas 2024-2025 e foi realizada no Centro Multiuso de São José, na Grande Florianópolis.

A iniciativa contemplou profissionais que atuaram em 26 municípios catarinenses, em modelo de integração ensino-serviço, ampliando a oferta de especialistas para a Atenção Primária à Saúde (APS). Foram certificados residentes e pós-graduandos das áreas de Educação Física, Nutrição, Psicologia, Enfermagem e Medicina, vinculados a programas de residência e pós-graduação lato sensu nas áreas de Medicina de Família e Comunidade, Saúde da Família e Comunidade, Educação Permanente em Saúde e Preceptoria.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

“A Atenção Primária é capaz de resolver a maioria das necessidades da população, desde que conte com equipes qualificadas, integradas e comprometidas com o cuidado longitudinal, a prevenção, a promoção da saúde e a coordenação da rede. Esses profissionais escolheram atuar onde os desafios são maiores, aprendendo a decidir com base científica e sensibilidade, compreendendo que escutar é tão terapêutico quanto prescrever e que o cuidado integral exige trabalho em equipe, diálogo e corresponsabilização. É nesse sentido que o FEPAPS se consolida como política pública, ao formar especialistas onde a vida acontece e onde a saúde se constrói cotidianamente”, destacou a diretora da ESPSC, Aline Daiane Schlindwein.

Também participaram do evento preceptores, tutores, gestores municipais, referências focais de aprendizagem e coordenações de curso, reforçando o compromisso institucional com a qualificação técnica.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

“Há 10 anos, em março de 2016, teve início o Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade. Ao celebrar uma década de trajetória, chegamos à 9ª turma formada. O programa foi implantado na Atenção Primária, com oferta inicial de 64 vagas, e se consolidou ao longo dos anos na formação de especialistas”, comentou a coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação da ESPSC, Aparecida de Cássia Rabetti.

O FEPAPS foi aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em fevereiro de 2020 e implantado em 2021. Pioneiro no Brasil, o projeto é desenvolvido pela SES em parceria com municípios integrantes da Rede de Integração Ensino e Serviço e está presente atualmente em 40 cidades, com abordagem multicêntrica e inovadora.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram:  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Investimento do governo em mamógrafo de R$ 1,04 milhão amplia precisão e agilidade no diagnóstico na Santa Casa de Pelotas -Foto: Arthur Vargas/ Ascom SES
Saúde Há 11 horas

Governo Leite entrega equipamentos e mobiliário para hospitais de Pelotas que somam R$ 2,82 milhões em investimentos

O governo Leite, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, participou no sábado (28/2), de atos de entrega de equipamentos ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 15 horas

Técnicos da Saúde intensificam acompanhamento de obras financiadas pelo Governo do Estado

Visita em Jaraguá do Sul – Foto: Divulgação Ascom SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) avança no fortalecimento da rede hospitalar por meio de ...

 (Foto: Jornal Província e Assessoria do HSA)
Residência Médica Há 17 horas

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela recebe novos médicos residentes

Seis novos médicos residentes iniciam suas atividades no Hospital Santo Antônio, reforçando o atendimento à população e fortalecendo a formação profissional na instituição.

 (Foto: HSA e jornal RS NORTE)
Saúde Há 1 dia

TUDO PELA VIDA! - O Hospital Santo Antônio (HSA) realiza a primeira captação de órgãos do ano de 2026 em Tenente Portela

Doação realizada neste sábado envolveu profissionais de Tenente Portela, Frederico Westphalen e Porto Alegre

 Leite visitou obras de hospital que é um dos principais investimentos do governo do Estado na área da saúde na região Sul -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Saúde Há 2 dias

Governador Eduardo Leite vistoria obra do novo Hospital Regional de Pelotas, que está 92% concluída

O governador Eduardo Leite visitou, neste sábado (28/2), as obras do novo Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas (HRPS). A construção está ...

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
20° Sensação
1.03 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Quarta
37° 18°
Quinta
38° 19°
Sexta
32° 19°
Sábado
29° 17°
Domingo
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 23 minutos

Telkomsel Expande Implantação da Capsyl Cloud com Synchronoss
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova regras para denominação de produtos lácteos e carnes
Câmara Há 4 horas

Aferição de idade é medida de maior impacto no ECA Digital, diz representante do governo
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova regras para funcionamento de farmácias dentro de supermercados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que define o crime de desaparecimento forçado de pessoa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 6,04 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,502,47 -2,01%
Ibovespa
189,307,02 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2978 (28/02/26)
06
09
13
20
42
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6965 (02/03/26)
07
12
26
68
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3625 (02/03/26)
01
04
08
09
10
13
15
16
17
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias