Governo Leite entrega equipamentos e mobiliário para hospitais de Pelotas que somam R$ 2,82 milhões em investimentos

O governo Leite, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, participou no sábado (28/2), de atos de entrega de equipamentos e mobiliário para hospitais de Pelotas. Ao todo, o governo estadual investiu R$ 2,82 milhões em duas instituições por meio do Programa Avançar Mais na Saúde.

Pela manhã, a secretária esteve na Santa Casa de Misericórdia para a entrega de um mamógrafo digital, adquirido a partir de investimento estadual que soma R$ 1,04 milhão. O equipamento vai qualificar o atendimento e a prevenção relacionados à saúde das mulheres, permitindo diagnósticos mais precisos e agilidade nos exames.

“Estar em Pelotas sempre é motivo de muita alegria para mim. E hoje, iniciando uma jornada de entregas nesta cidade querida, só podemos ter como primeira palavra a gratidão. Para todos aqueles que não medem esforços para atender com qualidade técnica e com muito acolhimento carinhoso os que precisam. Agradeço aos que fazem da Santa Casa o seu segundo lar para atender a população de Pelotas e da região”, afirmou Arita.

O provedor da Santa Casa, Ângelo da Silva, considerou que o equipamento simboliza mais do que tecnologia. “O aparelho representa esperança, além de cuidado e de um olhar atento do Estado às necessidades reais da nossa população.”

Beneficência Portuguesa

À tarde, Arita visitou o Hospital Beneficência Portuguesa para a entrega de equipamentos e mobiliário. O governo estadual investiu R$ 1,78 milhão em diversos itens que serão alocados em alas de internação pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com os recursos, foram adquiridos aparelhos de ar-condicionado, cadeiras de acompanhante, camas elétricas, mesas de refeição, suportes de soro, televisores, entre outros.

Hospital Beneficência Portuguesa recebe novos equipamentos e mobiliário para fortalecer atendimento aos pacientes -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Arita destacou que o Estado já investiu mais de R$ 1 bilhão em obras e equipamentos para hospitais de todo Estado. “É gigante esse passo que a Beneficência deu em direção à mudança e à transformação. Assim é que foi possível, depois de fazermos uma avaliação técnica, não só destinar recursos para entrega de hoje, como também para a compra de um angiógrafo e para a valorização do patrimônio cultural, com o restauro do prédio”, salientou.

“Estamos recebendo essa doação para transformar o atendimento às pessoas neste hospital proporcionando mais conforto”, disse o diretor executivo da Beneficência Portuguesa, Armando Manduca. Ele salientou que a saúde é circunstancial e que cada município tem as suas necessidades. “É o conjunto de todas as estruturas da saúde, de uma forma equacionada, que pode produzir o atendimento adequado às necessidades das pessoas em cada localidade”, afirmou.

Outros investimentos

O governo do Estado destinou R$ 4,03 milhões para as obras de revitalização da fachada externa e de restauro do Hospital Beneficência Portuguesa, as quais foram iniciadas em janeiro de 2026. Anteriormente, a instituição já havia recebido um laser para o centro cirúrgico (R$ 1 milhão) e um angiógrafo, no valor de R$ 2,88 milhões, que deve entrar em funcionamento em abril de 2026, após a conclusão das adequações estruturais que estão sendo realizadas.

A Santa Casa de Misericórdia, por sua vez, entre outros investimentos, recebeu R$ 14,04 milhões para ampliar e adequar a unidade de oncologia e o setor de hematologia. O convênio com o Estado foi assinado em 2025 e 10% da obra já foram executados. Além disso, a instituição também recebeu R$ 900 mil para aquisição de equipamentos destinados ao bloco cirúrgico, os quais foram entregues em 2022.