Governo Leite disponibiliza cartões do Programa Pé no Futuro para ingressantes na Rede Estadual em 2026

Reprodução do Cartão Pé no Futuro a ser distribuído para os mais de 315 mil estudantes da Rede Estadual

O governo do Estado já está disponibilizando os cartões do Programa Pé no Futuro para os alunos ingressantes na Rede Estadual no ano letivo de 2026 que atendem aos requisitos da iniciativa. A principal orientação é que o estudante ou o responsável legal realize a consulta prévia do CPF no site oficial antes de se deslocar até o ponto de entrega, a fim de confirmar se tem direito ao benefício e verificar as informações detalhadas para retirada.

Na consulta, constam os dados sobre a existência do cartão, as datas e os horários de entrega e a identificação do responsável autorizado a retirar. É fundamental assegurar que o cartão esteja disponível em nome do estudante antes de comparecer ao local indicado.

Os cartões permanecerão disponíveis para retirada até o final de março. Mesmo aqueles que eventualmente tenham perdido a data inicialmente prevista ainda poderão comparecer ao ponto informado para retirar o benefício dentro do prazo estabelecido.

Sobre o programa

O Pé no Futuro , iniciativa executada pela Secretaria da Educação (Seduc), é complementar ao Programa Todo Jovem na Escola. A ação fornece auxílio financeiro anual de R$ 150 destinado exclusivamente à aquisição de calçados fechados do tipo tênis e meias, itens complementares ao uniforme escolar.

O objetivo é incentivar a permanência e a conclusão dos estudos na Rede Estadual. O programa integra o conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da trajetória escolar dos estudantes, contribuindo para a redução da evasão e para a promoção de oportunidades educacionais.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Mais de 100 mil cartões do programa já foram entregues aos estudantes da rede, ampliando o alcance da política pública em todo o Rio Grande do Sul. Agora, com a emissão dos cartões para os novos ingressantes, o governo reforça o compromisso de garantir que todos os beneficiários tenham acesso ao programa.