Terça, 03 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite disponibiliza cartões do Programa Pé no Futuro para ingressantes na Rede Estadual em 2026

O governo do Estado já está disponibilizando os cartões do Programa Pé no Futuro para os alunos ingressantes na Rede Estadual no ano letivo de 2026...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/03/2026 às 16h48
Governo Leite disponibiliza cartões do Programa Pé no Futuro para ingressantes na Rede Estadual em 2026
Reprodução do Cartão Pé no Futuro a ser distribuído para os mais de 315 mil estudantes da Rede Estadual

O governo do Estado já está disponibilizando os cartões do Programa Pé no Futuro para os alunos ingressantes na Rede Estadual no ano letivo de 2026 que atendem aos requisitos da iniciativa. A principal orientação é que o estudante ou o responsável legal realize a consulta prévia do CPF no site oficial antes de se deslocar até o ponto de entrega, a fim de confirmar se tem direito ao benefício e verificar as informações detalhadas para retirada.

Na consulta, constam os dados sobre a existência do cartão, as datas e os horários de entrega e a identificação do responsável autorizado a retirar. É fundamental assegurar que o cartão esteja disponível em nome do estudante antes de comparecer ao local indicado.

Os cartões permanecerão disponíveis para retirada até o final de março. Mesmo aqueles que eventualmente tenham perdido a data inicialmente prevista ainda poderão comparecer ao ponto informado para retirar o benefício dentro do prazo estabelecido.

Sobre o programa

O Pé no Futuro , iniciativa executada pela Secretaria da Educação (Seduc), é complementar ao Programa Todo Jovem na Escola. A ação fornece auxílio financeiro anual de R$ 150 destinado exclusivamente à aquisição de calçados fechados do tipo tênis e meias, itens complementares ao uniforme escolar.

O objetivo é incentivar a permanência e a conclusão dos estudos na Rede Estadual. O programa integra o conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da trajetória escolar dos estudantes, contribuindo para a redução da evasão e para a promoção de oportunidades educacionais.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Mais de 100 mil cartões do programa já foram entregues aos estudantes da rede, ampliando o alcance da política pública em todo o Rio Grande do Sul. Agora, com a emissão dos cartões para os novos ingressantes, o governo reforça o compromisso de garantir que todos os beneficiários tenham acesso ao programa.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 10 horas

Brasileira vence concurso internacional de biologia quântica

Prêmio é promovido pela Foundational Questions Institute

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Há 12 horas

Sistema permite emissão de certificado de conclusão do ensino médio

Com nova plataforma do Inep, documento pode ser solicitado online

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 17 horas

Pé-de-Meia: governo credita pagamento para nascidos em maio e junho

Redes de ensino devem ter confirmado dados de beneficiários
Educação Há 17 horas

Resultado da segunda chamada do Prouni já está disponível

Selecionados devem comprovar informações da inscrição até dia 13
Educação Há 2 dias

Cursinhos populares podem aderir à rede de apoio federal até o dia 4

MEC vai selecionar 514 instituições em 2026

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
20° Sensação
1.03 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Quarta
37° 18°
Quinta
38° 19°
Sexta
32° 19°
Sábado
29° 17°
Domingo
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 23 minutos

Telkomsel Expande Implantação da Capsyl Cloud com Synchronoss
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova regras para denominação de produtos lácteos e carnes
Câmara Há 4 horas

Aferição de idade é medida de maior impacto no ECA Digital, diz representante do governo
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova regras para funcionamento de farmácias dentro de supermercados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que define o crime de desaparecimento forçado de pessoa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 6,04 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,502,47 -2,01%
Ibovespa
189,307,02 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2978 (28/02/26)
06
09
13
20
42
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6965 (02/03/26)
07
12
26
68
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3625 (02/03/26)
01
04
08
09
10
13
15
16
17
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias