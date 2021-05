Redentora imuniza professores e funcionários de escolas contra a Covid-19

A Administração Municipal de Redentora começou na manhã de hoje, dia 27 de maio, a imunizar os professores e funcionários de Escolas das Redes Municipal e Estadual contra a Covid-19. Na primeira etapa da vacinação estão sendo vacinados os professores, zeladoras e monitores.

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, esteve ontem no Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde para se informar sobre a vacinação de motoristas do Transporte Escolar e Vigias e recebeu a informação de que, segundo a 15ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), esses profissionais serão vacinados na próxima etapa, que ocorrerá em breve.

Os profissionais estão recebendo a primeira dose da vacina da Pfizer, que prevê um intervalo de 12 semanas para a aplicação da segunda dose.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.