Terça, 03 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Técnicos da Saúde intensificam acompanhamento de obras financiadas pelo Governo do Estado

Visita em Jaraguá do Sul – Foto: Divulgação Ascom SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) avança no fortalecimento da rede hospitalar por meio de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
02/03/2026 às 13h28
Técnicos da Saúde intensificam acompanhamento de obras financiadas pelo Governo do Estado
Foto: Reprodução/Secom SC

Visita em Jaraguá do Sul – Foto: Divulgação Ascom SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) avança no fortalecimento da rede hospitalar por meio de um cronograma estratégico de gestão de convênios e acompanhamento de obras.  Equipes técnicas iniciaram, nesta semana, um roteiro de visitas às principais construções financiadas pelo Governo do Estado em diversas regiões.

Atualmente, 70 hospitais passam por intervenções estruturais com recursos estaduais. Os trabalham buscam fortalecer e aprimorar a assistência prestada. “Estamos acompanhando de perto cada grande empreendimento e cada investimento, com a responsabilidade de garantir que as pessoas tenham equipamentos de saúde disponíveis para um cuidado qualificado. Cada recurso precisa se transformar em estrutura em funcionamento e em atendimento de qualidade para a população”, destacou o secretário Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Nesta semana, os representantes da Diretoria de Projetos e Captação de Recursos (DPRO), Gerência de Convênios (GCONV), Gerência de Obras e Manutenção (GEOMA) e Gerência de Contabilidade (GECOT) vistoriaram as obras dos hospitais: São Vicente de Paulo, em Mafra; o Hospital e Maternidade Jaraguá, em Jaraguá do Sul; o Hospital e Maternidade OASE, em Timbó; o Hospital Santo Antônio, em Blumenau; o Hospital Azambuja, em Brusque; e o Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. As agendas foram conduzidas por profissionais técnicos da SES, com a participação de fiscais da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE). Uma nova rodada está programada para o mês de março, dando continuidade às ações.

O foco foi o acompanhamento presencial da execução das obras, a orientação técnica e administrativa aos gestores, o alinhamento de fluxos e a coleta de informações para o monitoramento físico-financeiro, além da troca de experiências com gestores hospitalares. Para ampliar a padronização e a eficiência dos processos, estão previstas a elaboração de manuais orientativos, perguntas e respostas, informativos técnicos e cartilhas.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A iniciativa reafirma o compromisso com transparência, otimização e correta aplicação dos recursos públicos. “Por determinação do secretário Diogo, estamos ampliando a resolutividade dos projetos, especialmente aqueles voltados a obras estruturantes, que geram impactos significativos na assistência à saúde e envolvem investimentos expressivos. A atuação integrada demonstra a sinergia entre as áreas técnicas e o compromisso com resultados concretos para a população, fortalecendo a governança e contribuindo para a entrega de estruturas modernas, eficientes e alinhadas às necessidades regionais”, salientou a diretora de Projetos e Captação de Recursos, Graziane Paim da Silva.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram:  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 10 horas

Saúde estadual forma 70 novos especialistas em Atenção Primária

Foto: Victória Lopes/Ascom SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) celebrou, na última sexta-feira, 27, a formatura do Programa de Fomento à Espec...

 Investimento do governo em mamógrafo de R$ 1,04 milhão amplia precisão e agilidade no diagnóstico na Santa Casa de Pelotas -Foto: Arthur Vargas/ Ascom SES
Saúde Há 11 horas

Governo Leite entrega equipamentos e mobiliário para hospitais de Pelotas que somam R$ 2,82 milhões em investimentos

O governo Leite, por meio da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, participou no sábado (28/2), de atos de entrega de equipamentos ...

 (Foto: Jornal Província e Assessoria do HSA)
Residência Médica Há 17 horas

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela recebe novos médicos residentes

Seis novos médicos residentes iniciam suas atividades no Hospital Santo Antônio, reforçando o atendimento à população e fortalecendo a formação profissional na instituição.

 (Foto: HSA e jornal RS NORTE)
Saúde Há 1 dia

TUDO PELA VIDA! - O Hospital Santo Antônio (HSA) realiza a primeira captação de órgãos do ano de 2026 em Tenente Portela

Doação realizada neste sábado envolveu profissionais de Tenente Portela, Frederico Westphalen e Porto Alegre

 Leite visitou obras de hospital que é um dos principais investimentos do governo do Estado na área da saúde na região Sul -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Saúde Há 2 dias

Governador Eduardo Leite vistoria obra do novo Hospital Regional de Pelotas, que está 92% concluída

O governador Eduardo Leite visitou, neste sábado (28/2), as obras do novo Hospital Regional de Pronto Socorro de Pelotas (HRPS). A construção está ...

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 34°
20° Sensação
1.03 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Quarta
37° 18°
Quinta
38° 19°
Sexta
32° 19°
Sábado
29° 17°
Domingo
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 23 minutos

Telkomsel Expande Implantação da Capsyl Cloud com Synchronoss
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova regras para denominação de produtos lácteos e carnes
Câmara Há 4 horas

Aferição de idade é medida de maior impacto no ECA Digital, diz representante do governo
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova regras para funcionamento de farmácias dentro de supermercados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que define o crime de desaparecimento forçado de pessoa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 6,04 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,502,47 -2,01%
Ibovespa
189,307,02 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2978 (28/02/26)
06
09
13
20
42
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6965 (02/03/26)
07
12
26
68
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3625 (02/03/26)
01
04
08
09
10
13
15
16
17
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2894 (02/03/26)
04
06
12
15
17
19
24
27
32
38
40
47
52
63
71
74
75
78
80
84
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2931 (02/03/26)
14
23
31
34
40
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias