Técnicos da Saúde intensificam acompanhamento de obras financiadas pelo Governo do Estado

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) avança no fortalecimento da rede hospitalar por meio de um cronograma estratégico de gestão de convênios e acompanhamento de obras. Equipes técnicas iniciaram, nesta semana, um roteiro de visitas às principais construções financiadas pelo Governo do Estado em diversas regiões.

Atualmente, 70 hospitais passam por intervenções estruturais com recursos estaduais. Os trabalham buscam fortalecer e aprimorar a assistência prestada. “Estamos acompanhando de perto cada grande empreendimento e cada investimento, com a responsabilidade de garantir que as pessoas tenham equipamentos de saúde disponíveis para um cuidado qualificado. Cada recurso precisa se transformar em estrutura em funcionamento e em atendimento de qualidade para a população”, destacou o secretário Diogo Demarchi.

Nesta semana, os representantes da Diretoria de Projetos e Captação de Recursos (DPRO), Gerência de Convênios (GCONV), Gerência de Obras e Manutenção (GEOMA) e Gerência de Contabilidade (GECOT) vistoriaram as obras dos hospitais: São Vicente de Paulo, em Mafra; o Hospital e Maternidade Jaraguá, em Jaraguá do Sul; o Hospital e Maternidade OASE, em Timbó; o Hospital Santo Antônio, em Blumenau; o Hospital Azambuja, em Brusque; e o Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. As agendas foram conduzidas por profissionais técnicos da SES, com a participação de fiscais da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE). Uma nova rodada está programada para o mês de março, dando continuidade às ações.

O foco foi o acompanhamento presencial da execução das obras, a orientação técnica e administrativa aos gestores, o alinhamento de fluxos e a coleta de informações para o monitoramento físico-financeiro, além da troca de experiências com gestores hospitalares. Para ampliar a padronização e a eficiência dos processos, estão previstas a elaboração de manuais orientativos, perguntas e respostas, informativos técnicos e cartilhas.

A iniciativa reafirma o compromisso com transparência, otimização e correta aplicação dos recursos públicos. “Por determinação do secretário Diogo, estamos ampliando a resolutividade dos projetos, especialmente aqueles voltados a obras estruturantes, que geram impactos significativos na assistência à saúde e envolvem investimentos expressivos. A atuação integrada demonstra a sinergia entre as áreas técnicas e o compromisso com resultados concretos para a população, fortalecendo a governança e contribuindo para a entrega de estruturas modernas, eficientes e alinhadas às necessidades regionais”, salientou a diretora de Projetos e Captação de Recursos, Graziane Paim da Silva.

