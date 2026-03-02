Terça, 03 de Março de 2026
Hospital Santo Antônio de Tenente Portela recebe novos médicos residentes

Seis novos médicos residentes iniciam suas atividades no Hospital Santo Antônio, reforçando o atendimento à população e fortalecendo a formação profissional na instituição.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
02/03/2026 às 10h56
Hospital Santo Antônio de Tenente Portela recebe novos médicos residentes
(Foto: Jornal Província e Assessoria do HSA)

Na manhã desta segunda-feira, 02 de março, o Hospital Santo Antônio realizou a recepção oficial dos novos médicos residentes que iniciam sua trajetória na instituição. O momento marcou o início de uma nova etapa tanto para os profissionais quanto para o hospital, que segue ampliando seus serviços e investindo na formação qualificada na área da saúde.

Neste primeiro ano do programa de residência médica, seis profissionais passam a integrar a equipe, fortalecendo ainda mais o atendimento prestado à comunidade. A chegada dos residentes representa um importante reforço nas atividades assistenciais, contribuindo para maior agilidade, atenção e qualidade no cuidado aos pacientes.

Integração e apresentação da estrutura

Durante a recepção, os novos médicos foram apresentados às equipes multidisciplinares, conheceram a estrutura física da instituição e receberam orientações sobre as diretrizes do programa de residência médica. A programação incluiu ainda informações sobre fluxos internos, protocolos clínicos e rotinas hospitalares, garantindo que os residentes iniciem suas atividades com segurança e alinhamento às práticas adotadas pela unidade.

A integração também proporcionou um momento de acolhimento e troca de experiências, reforçando o compromisso do hospital com um ambiente colaborativo e voltado ao aprendizado contínuo.

Investimento em qualificação e ampliação dos serviços

A implantação do programa de residência médica reafirma o compromisso do Hospital Santo Antônio com a qualificação profissional e a excelência no atendimento. Além de contribuir diretamente para a formação dos novos médicos, a iniciativa fortalece a rede de saúde local, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo um cuidado ainda mais humanizado à população.

Com a chegada dos residentes, o hospital amplia sua equipe assistencial e consolida seu papel como espaço de ensino e desenvolvimento profissional, promovendo benefícios que se refletem tanto na formação médica quanto na qualidade dos serviços prestados à comunidade.

A expectativa é de que o programa siga crescendo nos próximos anos, consolidando-se como referência na formação médica e contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da saúde regional.














