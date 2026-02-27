Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
Estado de São Paulo tem aumento de feminicídios em janeiro deste ano

Foram 27 mulheres assassinadas, cinco a mais que o mesmo mês de 2025

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/02/2026 às 21h32
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O número de vítimas de feminicídio no estado de São Paulo aumentou em janeiro deste ano, em relação ao mesmo período de 2025. Foram 27 mulheres assassinadas no mês, cinco vítimas a mais do que o número registrado em janeiro do ano anterior . Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (27) no portal da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP).

Em 15 ocorrências, os autores foram presos em flagrante, segundo a pasta. Nas cidades do interior paulista, foram 20 mortes no primeiro mês deste ano, com 12 prisões em flagrante. As demais vítimas foram mortas na capital e na região metropolitana.

A pesquisadora Daiane Bertasso, do Laboratório de Estudos de Feminicídios (Lesfem), da Universidade Estadual de Londrina (Uel), explica que são várias as situações que fazem com que o ciclo de violência contra as mulheres seja negligenciado e, então, o crime de feminicídio aconteça.

“O feminicídio não é um crime inesperado. É um crime que resulta de relações familiares e íntimas. E ele se dá depois de um ciclo de violências de vários tipos. A própria Lei Maria da Penha, que tipifica vários tipos de violência - psicológica, emocional, patrimonial - ela explica o quanto esse ciclo de violência vai se agravando”, disse.

A pesquisadora acrescenta que o machismo, a misoginia e uma sociedade voltada para os valores masculinos contribuem para que as pessoas ignorem os sinais de violência que precedem os feminicídios.

“Muitas vezes a mulher se sente intimidada, envergonhada, não socializa isso com a família. Quando ela socializa, muitas vezes, a família diz que é [apenas] um momento, uma fase”, relatou.

Além disso, casos recentes de feminicídio que tiveram destaque na imprensa recentemente demonstram que, mesmo mulheres com medida protetiva contra seus agressores, não receberam efetivamente a proteção do Estado e acabaram mortas por eles.

“Seria importante a gente ter políticas públicas mais eficazes e que essas mulheres possam se sentir de fato acolhidas”, disse Bertasso.

A masculinidade tóxica é mais um elemento que gera violência contra as mulheres no país. “A gente tem uma linha de pesquisa que estuda a machosfera, e a gente tem percebido que essas redes têm fortalecido muito esses ideais [machistas e misóginos]. E isso, infelizmente, está formando jovens e crianças com esse pensamento.”

“Precisaria ter uma educação voltada para relações de gênero nas escolas como obrigatório, para evitar que essas crianças e jovens sejam cooptados por esse espaço digital que não tem muito controle”, avaliou.

<

Recorde de feminicídios

O Brasil atingiu número recorde de 1.518 vítimas de feminicídios em 2025 , segundo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que representa quatro mortes por dia. No ano anterior, em 2024, o país já havia atingido recorde, com 1.458 vítimas.

Em 2025, o estado de São Paulo também registrou o maior número de feminicídios desde o início da série histórica, em 2018 . Em todo o ano, as vítimas chegaram a 270, o que representa um aumento de 6,7% em relação a 2024, quando o número chegou a 253. Os dados estão disponíveis no site da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 horas

Estupro de vulnerável representa 75% dos casos em SP

Registros de estupro tiveram queda de 8% no primeiro mês do ano

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Ligue 180 pode ser obrigatório em notícias de violência contra mulher

Projeto de lei foi aprovado na Câmara e segue para o Senado

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Governo vai inaugurar mais duas Casas da Mulher Brasileira em março

Local reúne vários serviços para atender mulheres vítimas de violência

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Ministério das Mulheres cria GT emergencial contra abuso de crianças

Ministra classificou como esdrúxula decisão que reverteu condenação

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Caso Tainara: ato vai marcar início da mobilização do Dia das Mulheres

Ato no domingo (1º), em São Paulo, será realizado na Marginal Tietê

