Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estupro de vulnerável representa 75% dos casos em SP

Registros de estupro tiveram queda de 8% no primeiro mês do ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/02/2026 às 20h48
Estupro de vulnerável representa 75% dos casos em SP
© Agência Brasil

O balanço periódico da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, divulgado na tarde desta sexta-feira (27), revela que os estupros de vulnerável notificados representaram 75,3% do total de ocorrências no mês de janeiro no estado. O crime se configura quando praticado contra meninas menores de 14 anos e vítimas que não podem oferecer resistência.

No período, as autoridades contabilizaram 1.182 ocorrências de estupro, o que repesenta uma redução de 8% em comparação com o mesmo mês de 2025. Desse total, 891 foram vulneráveis.

Na categoria de estupro de vulnerável entram tanto pessoas com incapacidade por fatores como enfermidades quanto vítimas em estado alterado, como as alcoolizadas. O que conta é não poderem expressar consentimento.

O levantamento aponta recuo de 8,9% na comparação com janeiro de 2024, nos registros de estupro de vulnerável. Naquele mês, 979 casos foram comunicados às autoridades.

Há, ainda destaque para uma melhora nas taxas da Grande São Paulo. Em janeiro deste ano, os casos notificados de estupro apresentaram queda de 23,8%, na comparação com janeiro de 2024. Enquanto esses caíram de 268 para 204, os estupros de vulnerável diminuíram 25,5%, passando de 215 para 160.

De acordo com a pasta, no mês passado, os homicídios dolosos (quando há intenção de matar) diminuíram até atingir o menor patamar em 26 anos. Ao todo, foram 190 casos, 11,6% a menos do que os 215 de janeiro de 2024.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Ligue 180 pode ser obrigatório em notícias de violência contra mulher

Projeto de lei foi aprovado na Câmara e segue para o Senado

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Governo vai inaugurar mais duas Casas da Mulher Brasileira em março

Local reúne vários serviços para atender mulheres vítimas de violência

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Ministério das Mulheres cria GT emergencial contra abuso de crianças

Ministra classificou como esdrúxula decisão que reverteu condenação

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Caso Tainara: ato vai marcar início da mobilização do Dia das Mulheres

Ato no domingo (1º), em São Paulo, será realizado na Marginal Tietê
Direitos Humanos Há 2 dias

Chacina do Tapanã: Brasil é notificado por condenação internacional

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania informou o recebimento da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH),...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 33°
23° Sensação
2.39 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Sábado
35° 13°
Domingo
35° 15°
Segunda
37° 17°
Terça
37° 18°
Quarta
35° 18°
Últimas notícias
Economia Há 28 minutos

Governo prepara plano para socorrer setores afetados por tarifaço
Esportes Há 58 minutos

Jéssica Lima é bronze no 1º dia do Grand Slam de judô no Uzbequistão
Política Há 58 minutos

Lula critica Zema por não usar R$ 3,5 bi em obras de prevenção à chuva
Economia Há 2 horas

Contas de luz seguem com bandeira tarifária verde em março
Geral Há 2 horas

"Perdi quase 20 pessoas da família”, diz moradora de Juiz de Fora

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 -0,01%
Euro
R$ 6,07 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 358,676,86 -2,25%
Ibovespa
188,786,98 pts -1.16%
Mega-Sena
Concurso 2977 (26/02/26)
08
19
27
32
38
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6962 (26/02/26)
15
25
37
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3622 (26/02/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias