Obesidade avança e preocupa municípios gaúchos

A obesidade no Brasil cresceu 118% entre 2006 e 2024, segundo a pesquisa Vigitel, do Ministério da Saúde. Hoje, 25,7% dos adultos são obesos, o equivalente a um em cada quatro brasileiros.

Quando considerado o sobrepeso, o índice atinge 62,6% da população adulta. Entre as dez cidades com piores índices, três estão no Rio Grande do Sul. Marquês de Souza aparece com 60,53% de obesidade entre adultos.

Riozinho registra 60% dos moradores nessa condição.

Já Jaboticaba soma 59,34%, também entre os maiores índices do país. Especialistas apontam o avanço dos alimentos ultraprocessados como fator decisivo. O consumo de feijão caiu, enquanto cresce a ingestão de produtos industrializados.

A baixa prática de atividade física também contribui para o cenário preocupante. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas de prevenção nos municípios gaúchos.

