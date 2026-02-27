Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cresol inicia Assembleias 2026 com foco na participação dos associados

Período reforça gestão democrática e definição do futuro da cooperativa.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
27/02/2026 às 14h30 Atualizada em 27/02/2026 às 14h36
Cresol inicia Assembleias 2026 com foco na participação dos associados
(Foto: Divulgação / Folder / Cresol)

A Cresol, uma das principais cooperativas de crédito do país, deu início ao calendário das Assembleias 2026.

O período é considerado fundamental para a transparência e a participação dos cooperados.

É nesse momento que os associados analisam os resultados alcançados no último exercício.

Também discutem prioridades e ajudam a traçar as metas para os próximos anos.

As assembleias fortalecem os princípios do cooperativismo, com gestão democrática e decisões coletivas.

Durante os encontros, são apresentadas as prestações de contas e os indicadores financeiros.

Os cooperados avaliam como os resultados foram construídos ao longo do ano.

Além disso, participam da definição sobre a destinação dos recursos.

 

Em Tenente Portela, a assembléia acontece nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, às 19h30.

O encontro será realizado no CTG Sentinela da Fronteira. Os participantes devem levar pratos e talheres.

A presença dos associados é fundamental para fortalecer a cooperativa e a comunidade.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Geração / IA)
Saúde Pública Há 5 horas

Brasil relembra confirmação do primeiro caso de Covid-19 seis anos depois

Data marca o início de uma crise sanitária que transformou a rotina do país e deixou impactos duradouros

 (Foto: Geração / IA)
Tradição Gaúcha Há 1 dia

MTG esclarece que curso para cavaleiros é decisão exclusiva da 12ª Região Tradicionalista

Entidade reforça que não há obrigatoriedade estadual para certificação em cavalgadas oficiais.

 (Foto: Reprodução / ASCOM / Prefeitura de Três Passos)
Meio Ambiente Há 2 dias

Projeto científico completa um ano com avanços no estudo de serpentes em Três Passos

Parceria entre município e instituto de pesquisa já identificou 16 espécies e registrou ocorrência rara no Estado.

 Cavalgada para levar a Chama Crioula da Convenção Tradicionalista (Foto: Giovani Grizotti / RBS TV)
Tradição Regional Há 2 dias

Congresso define capacitação obrigatória para cavaleiros em eventos oficiais

Medida aprovada em congresso regional estabelece curso com validade de dois anos como requisito para participação em cavalgadas supervisionadas.

 (Foto: Autorizada pela família / Rádio Alto Uruguai)
Final Feliz Há 3 dias

Atualização: Adolescente é localizada em Três Passos

Jovem de 14 anos havia saído de casa após desentendimento familiar e não retornou.

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 33°
29° Sensação
1.38 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Sábado
35° 13°
Domingo
35° 15°
Segunda
37° 17°
Terça
37° 18°
Quarta
35° 18°
Últimas notícias
Economia Há 4 minutos

Evolução da energia renovável trará benefício para sociedade
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova criação de plano para reforçar segurança em fronteiras
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova projeto que reduz a tributação sobre o biodiesel de dendê
Senado Federal Há 4 minutos

CSP vota proibição de liberdade provisória a acusados de homicídio intencional
Meio ambiente Há 4 minutos

Último boletim do Programa Balneabilidade 2025/2026 indica que 92 dos 96 pontos de análise estão próprios para banho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,07%
Euro
R$ 6,07 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 355,755,68 -3,12%
Ibovespa
189,732,63 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2977 (26/02/26)
08
19
27
32
38
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6962 (26/02/26)
15
25
37
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3622 (26/02/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias