Cresol inicia Assembleias 2026 com foco na participação dos associados

A Cresol, uma das principais cooperativas de crédito do país, deu início ao calendário das Assembleias 2026.

O período é considerado fundamental para a transparência e a participação dos cooperados.

É nesse momento que os associados analisam os resultados alcançados no último exercício.

Também discutem prioridades e ajudam a traçar as metas para os próximos anos.

As assembleias fortalecem os princípios do cooperativismo, com gestão democrática e decisões coletivas.

Durante os encontros, são apresentadas as prestações de contas e os indicadores financeiros.

Os cooperados avaliam como os resultados foram construídos ao longo do ano.

Além disso, participam da definição sobre a destinação dos recursos.

Em Tenente Portela, a assembléia acontece nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, às 19h30.

O encontro será realizado no CTG Sentinela da Fronteira. Os participantes devem levar pratos e talheres.

A presença dos associados é fundamental para fortalecer a cooperativa e a comunidade.

