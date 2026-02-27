Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Começam inscrições para olimpíadas de Astronomia e de Foguetes

São as maiores olimpíadas científicas da área espacial no país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/02/2026 às 13h57

Estão abertas as inscrições para a edição 2026 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e da Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), consideradas as maiores olimpíadas científicas da área espacial no país. As iniciativas são gratuitas e voltadas a estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas de todo o Brasil.

As competições têm datas unificadas neste ano. A prova da OBA será aplicada no dia 15 de maio, mesma data limite para os lançamentos dos foguetes da OBAFOG. As escolas interessadas devem inscrever seus alunos até 1º de maio de 2026, exclusivamente pelo site www.oba.org.br .

A OBA e a OBAFOG são abertas a escolas urbanas e rurais, sem exigência de número mínimo ou máximo de participantes. A recomendação é que a adesão dos estudantes seja voluntária. Podem participar alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. No caso da OBAFOG, também é permitida a participação de estudantes do ensino superior.

A prova da OBA será realizada única e exclusivamente de forma presencial, dentro das escolas, sob supervisão dos professores aplicadores. Não é permitido que o aluno realize o exame fora do ambiente escolar ou sem acompanhamento docente. As inscrições de alunos e de escolas que ainda não participam devem ser feitas até 1º de maio de 2026.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Já a OBAFOG também ocorre apenas de forma presencial, com lançamentos de foguetes reais. O prazo final para os lançamentos é 15 de maio de 2026. A organização disponibiliza regulamentos específicos para cada nível de foguete, com orientações detalhadas sobre a construção da base de lançamento, montagem dos modelos e sugestões para a realização dos lançamentos.

Os professores devem inscrever os alunos na OBA mesmo que eles queiram participar apenas da OBAFOG. O registro do alcance dos foguetes será feito na mesma plataforma utilizada para a inscrição dos estudantes. Assim como na OBA, os participantes da OBAFOG precisam estar previamente inscritos até o dia 1º de maio de 2026.

A organização também recomenda que professores e estudantes acompanhem o canal oficial da olimpíada no YouTube , onde são disponibilizados vídeos de lives , gabaritos comentados de provas anteriores, conteúdos sobre foguetes e orientações sobre o uso do software OpenRocket.

Ao estimular o interesse pela astronomia e pela astronáutica desde a educação básica, as olimpíadas contribuem para aproximar a ciência das escolas e incentivar vocações científicas em todo o país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 5 horas

Observatório lança edital do programa Meninas Cientistas do ON

Iniciativa é voltada para estudantes do ensino médio

 (Foto: Canal do Muller/Clic Espumoso)
Educação Há 7 horas

Família denuncia suposta agressão a criança de 3 anos em escola infantil de Espumoso

Secretaria Municipal de Educação afirma que medidas administrativas já foram adotadas e caso está sob apuração

 © Prefeitura de Maricá/Fernando Silva
Educação Há 15 horas

MEC anuncia construção de 117 escolas indígenas

Iniciativa irá beneficiar 17 estados

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 19 horas

Alunos de escola no DF são “punidos” com flexão e PMs são afastados

Unidade de ensino no Itapoã tem caráter cívico-militar

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 20 horas

Ensino fundamental atinge 99,5% de frequência; atraso escolar cai

Dados do Censo Escolar 2025 foram divulgados nesta quinta pelo MEC

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 33°
29° Sensação
1.38 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Sábado
35° 13°
Domingo
35° 15°
Segunda
37° 17°
Terça
37° 18°
Quarta
35° 18°
Últimas notícias
Economia Há 4 minutos

Evolução da energia renovável trará benefício para sociedade
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova criação de plano para reforçar segurança em fronteiras
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova projeto que reduz a tributação sobre o biodiesel de dendê
Senado Federal Há 4 minutos

CSP vota proibição de liberdade provisória a acusados de homicídio intencional
Meio ambiente Há 4 minutos

Último boletim do Programa Balneabilidade 2025/2026 indica que 92 dos 96 pontos de análise estão próprios para banho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,07%
Euro
R$ 6,07 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 355,755,68 -3,12%
Ibovespa
189,732,63 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2977 (26/02/26)
08
19
27
32
38
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6962 (26/02/26)
15
25
37
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3622 (26/02/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias