Começam inscrições para olimpíadas de Astronomia e de Foguetes

Estão abertas as inscrições para a edição 2026 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e da Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), consideradas as maiores olimpíadas científicas da área espacial no país. As iniciativas são gratuitas e voltadas a estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas de todo o Brasil.

As competições têm datas unificadas neste ano. A prova da OBA será aplicada no dia 15 de maio, mesma data limite para os lançamentos dos foguetes da OBAFOG. As escolas interessadas devem inscrever seus alunos até 1º de maio de 2026, exclusivamente pelo site www.oba.org.br .

A OBA e a OBAFOG são abertas a escolas urbanas e rurais, sem exigência de número mínimo ou máximo de participantes. A recomendação é que a adesão dos estudantes seja voluntária. Podem participar alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. No caso da OBAFOG, também é permitida a participação de estudantes do ensino superior.

A prova da OBA será realizada única e exclusivamente de forma presencial, dentro das escolas, sob supervisão dos professores aplicadores. Não é permitido que o aluno realize o exame fora do ambiente escolar ou sem acompanhamento docente. As inscrições de alunos e de escolas que ainda não participam devem ser feitas até 1º de maio de 2026.



Já a OBAFOG também ocorre apenas de forma presencial, com lançamentos de foguetes reais. O prazo final para os lançamentos é 15 de maio de 2026. A organização disponibiliza regulamentos específicos para cada nível de foguete, com orientações detalhadas sobre a construção da base de lançamento, montagem dos modelos e sugestões para a realização dos lançamentos.

Os professores devem inscrever os alunos na OBA mesmo que eles queiram participar apenas da OBAFOG. O registro do alcance dos foguetes será feito na mesma plataforma utilizada para a inscrição dos estudantes. Assim como na OBA, os participantes da OBAFOG precisam estar previamente inscritos até o dia 1º de maio de 2026.

A organização também recomenda que professores e estudantes acompanhem o canal oficial da olimpíada no YouTube , onde são disponibilizados vídeos de lives , gabaritos comentados de provas anteriores, conteúdos sobre foguetes e orientações sobre o uso do software OpenRocket.

Ao estimular o interesse pela astronomia e pela astronáutica desde a educação básica, as olimpíadas contribuem para aproximar a ciência das escolas e incentivar vocações científicas em todo o país.