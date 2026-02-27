Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
RS tem um hospital entre os melhores do mundo, aponta ranking

Sete hospitais brasileiros estão entre os melhores do mundo, segundo o ranking World’s Best Hospitals 2026

Por: Andre Eberhardt Fonte: Correio do Povo
27/02/2026 às 07h49
Sete hospitais brasileiros estão entre os melhores do mundo, segundo o ranking World’s Best Hospitals 2026, realizado pela revista Newsweek em parceria com a plataforma de análise de dados Statista e divulgado na quarta-feira, 25. Uma das instituições é o Hospital Moinhos de Vento, que está na 111ª colocação. Ao todo, o levantamento avaliou mais de 2.500 hospitais em 32 países.

Confira os hospitais brasileiros presentes na lista:

 

– Einstein Hospital Israelita Albert – 16º lugar
– Hospital Sírio Libanês – 79º lugar
– Hospital Alemão Oswaldo Cruz – 105º lugar
– Hospital Moinhos de Vento – 111º lugar
– Hospital do coração (HCor) – 146º lugar
– Hospital Santa Catarina Paulista – 151º lugar
– Hospital das Clínicas da USP – 189º lugar

Os cinco primeiros colocados na lista geral são a Mayo Clinic (EUA), o Toronto General-University Health Network (Canadá), a Cleveland Clinic (EUA), o Karolinska Universitetssjukhuset (Suécia) e o Massachusetts General Hospital (EUA).

Como o ranking é feito

Para a análise, cada hospital recebeu uma pontuação com base em quatro critérios:

– recomendações de especialistas da área da saúde, como médicos e gestores hospitalares;
– indicadores de qualidade hospitalar;
– dados já existentes sobre a experiência dos pacientes;
– a pesquisa da Statista sobre Medidas de Resultados Relatados pelos Pacientes (PROMs), que são questionários padronizados e validados, respondidos pelos próprios pacientes, que avaliam bem-estar e qualidade de vida.

 

Na edição de 2026, a metodologia passou a dar mais peso aos indicadores de qualidade hospitalar, conforme explicou a Newsweek. O ranking também passou a incluir novos dados sobre acreditação, qualidade, segurança e experiência do paciente em vários países. Além disso, pela primeira vez, o levantamento conta com informações das Filipinas e da Turquia.


