Família denuncia suposta agressão a criança de 3 anos em escola infantil de Espumoso

Secretaria Municipal de Educação afirma que medidas administrativas já foram adotadas e caso está sob apuração

Por: Andre Eberhardt Fonte: Canal do Muller/Clic Espumoso
27/02/2026 às 07h46
(Foto: Canal do Muller/Clic Espumoso)

A família de um menino de 3 anos, aluno de uma escola de educação infantil em Espumoso, denuncia que a criança teria sido agredida fisicamente por uma professora. O caso foi divulgado na manhã de quarta-feira (25) pelos familiares, e o fato teria ocorrido na última segunda-feira.

Conforme relato de um familiar, a mãe buscou o filho na escola por volta das 15h. Ao dar banho na criança, percebeu manchas vermelhas no braço do menino. Diante da situação, retornou à instituição para esclarecer o ocorrido. Segundo a família, a professora teria afirmado que “isso era normal de acontecer” e que puxou a criança pelo braço para colocá-la junto aos colegas.

Ainda de acordo com os familiares, a direção da escola informou que “não teria o que fazer”. Após o episódio, a família procurou os órgãos de segurança e foi orientada a levar o menino ao hospital para realização de exame e emissão de laudo médico.

Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Educação de Espumoso informou que as medidas administrativas cabíveis já foram adotadas e que o caso está sendo apurado conforme a legislação vigente e os regulamentos internos.

No comunicado, a Secretaria afirma que situações que possam contrariar normas institucionais são tratadas com responsabilidade e que os procedimentos visam assegurar um ambiente escolar seguro e respeitoso. A Administração Municipal destacou ainda que eventuais condutas individuais não refletem as diretrizes da rede municipal de ensino, que se orienta por valores de ética, cuidado e diálogo.

A secretária municipal de Educação, Dania Nicolini Borghetti, informou que “foram tomadas as providências necessárias” e que o município aguarda as orientações da comissão de sindicância responsável pela apuração do fato.


