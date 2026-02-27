Em Cruzeiro do Sul, vice-governador Gabriel Souza inaugura ampliação do Hospital São Gabriel Arcanjo

O vice-governador Gabriel Souza, acompanhado da secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, inaugurou, nesta quinta-feira (26/2), a nova ala de internação do Hospital São Gabriel Arcanjo, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. Com a nova estrutura física, o número de leitos foi ampliado de seis para 21.

Gabriel lembrou das dificuldades pelas quais o município - um dos mais afetados pelas enchentes de 2024 - passou com as enchentes e destacou a importância desse novo momento na cidade. “Cruzeiro do Sul sabe o que é enfrentar momentos difíceis. Hoje, essa entrega no Hospital São Gabriel Arcanjo simboliza muito mais do que uma obra. Representa cuidado, reconstrução e respeito com a população. Cada recurso aplicado na saúde significa atendimento mais perto de casa, mais segurança para quem precisa e mais dignidade para quem passou por um período tão duro. Reconstruir não é apenas refazer o que foi perdido, é fazer melhor, com planejamento, presença do Estado e compromisso com a vida das pessoas”, afirmou o vice-governador.

Vice-governador destacou que a entrega representa cuidado, reconstrução e respeito com a população do município -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, o governo estadual investiu R$ 543,6 mil na instituição, que realiza 98% de seus atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos foram aplicados na reforma do espaço e na aquisição e instalação de um elevador para transporte de macas.

“Hoje, nós temos a oportunidade de inaugurar a reforma na unidade de internação e a aquisição e a instalação de um elevador, que certamente permite a acessibilidade. Então, são R$ 543,62 mil de investimentos do Avançar, num convênio que foi firmado em 2024 e que agora beneficia uma população forte, resiliente e que vem se reconstruindo com apoio também do governo do Estado”, salientou a secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa

Com a nova estrutura física, o número de leitos do Hospital São Gabriel Arcanjo foi ampliado de seis para 21 -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Outros investimentos no município

Em novembro do ano passado, o governo do Estado inaugurou a reforma da unidade Básica (UBS) de Saúde Doutor Pereira. O espaço, essencial para o atendimento da população, foi recuperado após ter sido afetado pelas enchentes de maio de 2024.

A UBS recebeu investimentos estaduais em duas frentes: R$ 304,03 mil, por meio da portaria das calamidades (aplicada a locais impactados por desastres naturais e situações emergenciais); e R$ 200 mil pelo programa Avançar Mais na Saúde.

Ponte dos Vales

Ainda nesta quinta-feira (26/2), Gabriel Souza participou da vistoria ao local onde será construída a Ponte dos Vales, sobre o Rio Taquari, na Estrada Bom Retiro ERS-130, ligando os municípios de Estrela e Cruzeiro do Sul.

“A Ponte dos Vales não é apenas uma obra de infraestrutura. Ela é a maior obra já executada pelo Estado do Rio Grande do Sul e simboliza uma virada histórica. Depois da maior enchente da nossa história, o Estado decidiu não reconstruir do mesmo jeito: a ponte nasce dois metros acima da maior cota de inundação já registrada, preparada para eventos extremos. Durante muitos anos, parecia impossível realizar uma obra dessa dimensão, mas, com as contas organizadas, conseguimos entregar um projeto estruturante, pensado para durar décadas e sustentar o desenvolvimento do Vale do Taquari e de todo o Rio Grande do Sul”, destacou o vice-governador.

A ponte terá 3,1 km de extensão e contará com investimento total de R$ 288 milhões do governo do Estado, por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Ainda serão aplicados recursos do Estado em desapropriações necessárias para viabilizar a obra. Desde janeiro, estão em andamento no local da obra as sondagens técnicas do solo, com avaliações de profundidade, resistência e tipologia. A obra deverá iniciar no primeiro semestre de 2026.